Ciudadanos Cáceres demanda un ambicioso plan de ayudas a pymes y autónomos, en apoyo a sus reivindicaciones

Están siendo muy responsables en cumplir con todas las medidas, “lo que les está pasando factura y muchos de ellos se verán abocados al cierre si no cuentan con ayudas”

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Raquel Preciados, ha instado al equipo de Gobierno a que acometa, “un ambicioso plan de ayudas a pymes y autónomos, como una prioridad absoluta este año, es una demanda de todas las asociaciones y organizaciones a nivel local, ya que cada vez hay más bajas porque es imposible poder mantener los negocios y la situación laboral en esta crisis económica”.

El Grupo Municipal se ha reunido con la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Extremadura, Raquel de Prado, “nos ha trasladado la situación tan grave por la que están pasando los autónomos, quienes en todo momento están siendo responsables en cumplir con las medidas sanitarias establecidas, y que pese a que está claro que no son los generadores de la expansión del virus, sufren directamente las consecuencias de las restricciones y cierres, ya que tienen que pagar todos los gastos e impuestos que generan sus negocios sin tener apenas ingresos”.

Por ello, ha añadido, “se necesita un plan de ayudas directas e importantes para la ciudad, ambicioso y ágil tanto en su cantidad como en su gestión, para que se llegue al mayor número posible de autónomos, y aunque las cantidades no sean muy elevadas al menos puedan ser extensivas a un gran número”.

También la necesidad de eliminar algunos impuestos y tasas de carácter municipal que les afectan, “lo que permitiría coger oxígeno y aliviar una serie de gastos en una época de pocos o nulos ingresos, y es difícil poder asumirlos”.

En la ciudad hay casi 6.000 autónomos, “una cifra que va en progresivo descenso, por lo que es muy preocupante que cada vez haya más bajas, y de ahí la necesidad de este plan”, ha incidido.

Por ello desde Ciudadanos hemos propuesto que se destine un crédito de 8 millones de euros para ayudas a pymes y autónomos, “debe ser la prioridad en este momento y con ello también estamos poniendo voz a sus reivindicaciones”.

“Este equipo de Gobierno no quiere escuchar sus necesidades, no es el momento de atender obras de infraestructuras y equipamientos, sino el momento de atender las necesidades vitales de todos aquellos que no son capaces de llegar a final de mes, que están endeudados y probablemente no puedan levantar las persianas de sus negocios”, ha concluido Preciados.