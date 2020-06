Ciudadanos destaca la necesidad de la ordenanza del arbolado ante la pérdida del patrimonio natural de la ciudad de Cáceres

Raquel Preciados: “Un ejemplo de ello son los olmos, ya que cada vez son más ejemplares los que se están viendo afectados por grafiosis, y ello hace más necesario que se apruebe la ordenanza, como ya hemos demandado sin obtener respuesta por el equipo de Gobierno”

El Grupo Municipal Ciudadanos (Cs), ha demandado al equipo de Gobierno que tomen medidas urgentes ante la situación de los olmos que están muriendo por grafiosis “son muchos y la situación es grave porque se está extendiendo a más ejemplares por toda la ciudad”, y que se retome el proceso para la aprobación definitiva de la ordenanza del arbolado “como herramienta para planificar, ordenar y gestionar el arbolado así como regular todas las actuaciones que afectan a su sistema”.

Preciados ha explicado que desde la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco, “nos han hecho llegar su preocupación sobre este asunto, que nosotros ya denunciamos el pasado mes de mayo cuando la grafiosis destruyó cuatro árboles en una semana”.

Esta asociación, ha detallado la portavoz, “ha detectado que los últimos olmos que se están muriendo por esta enfermedad son los ubicados frente a la puerta de los juzgados”, y estiman que son 20 árboles los que están en mal estado por esta enfermedad, “todos los árboles centenarios que hay en la zona de San Francisco están siendo afectados y en la zona del Espíritu Santo también hay ejemplares que muestran claros signos de enfermedad”.

Situaciones como esta, ha destacado Preciados, “ponen de manifiesto la necesidad de contar con una ordenanza del arbolado”, y por ello “ya en el mes de mayo el Grupo Municipal Ciudadanos demandó que se retomara el proceso para su aprobación”.

Una demanda “que no ha tenido respuesta del equipo de Gobierno, y el tiempo va pasando y los árboles continúan muriéndose en nuestra ciudad. El patrimonio natural constituye una de nuestras grandes riquezas, y debemos preservarlo y protegerlo frente a cualquier afectación directa o indirecta, de ahí la necesidad de contar con esta ordenanza”, ha señalado.

La grafiosis, ha indicado, “está afectando a árboles que tienen una antigüedad de cien años, y por ello desde la asociación sugieren que deberían ser suplidos por nuevos árboles que no estén afectados por dicha enfermedad, que ataca a los árboles más débiles y de mayor edad, algunos resisten a ella o no dan signos de padecerla pero no se sabe si son inmunes”.

Cuando se detecta la enfermedad en algún ejemplar, ha señalado Preciados, “lo que se intenta es podar para ver si es recuperable, pero una vez que se muere hay que cortarlo y retirarlo”, por ello “lo más importante es plantar en distintas zonas verdes aquellos olmos que son resistentes a la grafiosis, que son especies que han sobrevivido y de ahí que hayan cogido los esquejes y los han reproducido y fortalecido en los viveros aunque tampoco hay garantías de que sobrevivan”.