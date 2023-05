Ciudadanos reafirma su compromiso con el sector de la caza y de adhiere a sus reivindicaciones

El presidente de la formación liberal, Fernando Baselga, anuncia una manifestación contra el derribo de la presa de Valdecaballeros el próximo 21 de mayo organizada por la formación naranja

Ciudadanos Extremadura se ha reunido esta mañana con el presidente de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), José María Gallardo, quien ha presentado un documento bajo el nombre de “Responsabilidad Política de la Caza”, una serie de propuestas obtenidas de una votación que han realizado sobre el sector cinegético, y que Ciudadanos se ha comprometido a apoyar como lo ha hecho siempre con este sector.

Así, el presidente de CS, Fernando Baselga ha declarado que a lo largo de esta legislatura han venido “apoyando al sector cinegético con uñas y dientes presentando más iniciativas a favor de la caza” en la Asamblea de Extremadura, entre ellas, “la consideración de la caza como Bien de Interés Cultural (BIC”.

Además, ha mostrado el apoyo “decidido” de su formación a la caza en la región, a la que considera, no solo una “actividad cultural arraigada en el medio rural”, sino una actividad económica que “sirve de sustento para muchos pueblos”.

Entre las propuestas que les han hecho llegar, se encuentran las ayudas a los cotos para la recuperación de la caza menor, ya que “!levan muchos años en declive y la federación está haciendo un esfuerzo importante con convenio de la Administración”, ha destacado Baselga.

En cuanto a otra de las propuestas, la defensa institucional para las diferentes modalidades de caza, el candidato de CS a la presidencia de la Junta de Extremadura ha manifestado su posicionamiento a favor de la caza en el Parque Nacional de Monfragüe “tanto en la zona pública como en la zona privada porque contribuye a la conservación de las especies y es un incremento económico para las explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona”.

Por su parte, Jose María Gallardo ha valorado positivamente la unión de Ciudadanos a este acuerdo para la próxima legislatura al tiempo que ha destacado que “apoyar a la caza implica apoyar a la región, al desarrollo rural, a más de 70,000 cazadores, a más de 60.000 ganaderos y a más de 150.000 pescadores”.

MANIFESTACIÓN CONTRA EL DERRIBO DE LA PRESA DE VALDECABALLEROS

Por otro lado, con motivo del anuncio del Ministerio de Transición Ecológica del derribo de la presa de Valdecaballeros, Ciudadanos ha convocado el 21 de mayo una manifestación en la localidad.

“Hoy volvemos a dirigirnos al señor Vara para que no solo diga que no se va a derribar la presa. Queremos un escrito por parte de la Ministra de Transición Ecológica donde se indique el su compromiso de que la presa no se va a derribar y quién va a ser el responsable del mantenimiento de esa presa”, ha defendido Baselga.