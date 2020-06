Colectivos de la ciudad solicitan al Ayuntamiento de Badajoz que se replantee la ubicación de la nueva zona infantil del Parque de La Legión para recuperar socialmente el espacio

La Asociación Cívica y SOS Casco Antiguo han firmado un manifiesto pidiendo al Ayuntamiento que se replantee la ubicación de la nueva área de juegos en el parque de la Legión.

El objetivo de estos juegos infantiles, que deberían ir acompañados de un quiosco bar con veladores, es recuperar socialmente este parque incentivando la presencia de familias.

La ubicación junto al colegio Juventud y sin acompañamiento de “zona de veladores” no servirá para la rehabilitación social de uno de los parques más emblemáticos de Badajoz, porque habitualmente, los juegos ubicados en zonas aisladas no son elegidos por los padres y madres y acaban siendo punto de encuentro de los vándalos. Por otro lado, si acabaran teniendo éxito junto al colegio, el parque de la Legión terminaría por vaciarse de las pocas familias que lo frecuentan, al desplazarse a ese entorno que ya tiene cierta vida en época escolar, dada la situación del CEIP Juventud, en tanto que el histórico jardín de Antonio Juez quedaría como una reliquia para nostálgicos y una eterna promesa. Además, juzgamos que la ubicación propuesta no goza de sombra natural ni acceso inmediato para personas con movilidad reducida, es habitual la presencia de perros sueltos, y se encuentra en un lugar poco transitado, un tanto escondido y expuesto al vandalismo.

La petición de esta área de juegos infantiles es una reivindicación de la vecindad desde hace largos años. Pero esta reclamación pretende mucho más que dotar al barrio de un equipamiento que, hasta la fecha, ha sido una deuda con los más de diez mil vecinos del Casco Antiguo. Desde siempre, nuestra intención ha sido contar con una zona de juegos en el Parque de La Legión, como piedra angular sobre la que comenzar una auténtica recuperación del jardín más maravilloso y olvidado de la ciudad.

Donde hay espacio para nuestros hijos estarán nuestras familias; donde estén las familias habrá siempre vida.

Pedimos que la zona de juegos infantiles sea ubicada en el entorno de la Puerta de Trinidad, próxima a la Ronda del Pilar, en lugar visible, donde resultará más complicado que los vándalos puedan malograrla; donde gozará de amplias zonas de sombra natural, lo que potenciará su uso; donde dará sentido al disfrute de las fuentes y jardines de Antonio Juez; donde, sumado a un quiosco bar (comprometido en pleno y aprobado por unanimidad en diciembre de 2017), que proponemos sea una instalación modular, con el fin de mantener el máximo respeto al entorno patrimonial, invite al disfrute del parque en su totalidad.

Imaginamos una zona infantil cómplice con el entorno natural, rodeada de fuentes, árboles y flores; que sirva para apuntalar la presencia de las familias, auténtica columna vertebral de toda recuperación; que dé sentido al disfrute del jardín; que invite a la recuperación de los pasos del agua, de La Nacencia, de sus galerías, muros y puentes; que embruje al caminante y lo empuje a descubrir la secreta belleza de sus rincones, y lo conduzca, a la vista de las murallas que son parte de nuestra Historia, hasta la Puerta del Alpéndiz y nuestra amada Alcazaba.