Colectivos de Mujeres Abolicionistas de Cáceres consideran que el feminismo no está representado en la manifestación del Día de la Mujer

” Que las mujeres hemos sido educadas para agradar, lo sabemos todas. Y que además se nos ha inculcado que tenemos un gen mágico especialmente dedicado a cuidar (por eso parece ser que nos tenemos que hacer cargo de todas las luchas del mundo) y a llegar a consensos aunque signifique una renuncia flagrante a nuestros derechos.”.

Así se expresan tres colectivos, las Mujeres Abolicionistas de Extremadura, la Asamblea Abolicionista de Cáceres y las Abolicionistas LB-Lesbianas y bisexuales, en un comunicado con motivo del 8M.y en torno a la manifestación del Día Internacional de la Mujer en la capital cacereña.

Según se señala en la nota, ” En Cáceres no ha habido consenso entre los diferentes colectivos de mujeres. Y no lo ha habido porque desde las plataformas Mujeres Abolicionistas de Extremadura, Asamblea Abolicionista de Cáceres y Abolicionistas LB (lesbianas y bisexuales) consideramos que

no podemos llegar a acuerdos con organizaciones que no condenen la prostitución como forma de violencia hacia las mujeres, de igual manera que no se condena la violencia de la explotación reproductiva ni el daño que la legislación a favor de la autodeterminación de género está haciendo a las mujeres y a nuestras hijas e hijos.”

Asimismo, estos colectivos creen que ” la lucha feminista necesita contundencia y no ceder a sus principios solo para ofrecer una imagen falsa de fortaleza el 8 de Marzo. No hay distintos tipos de

feminismo, solo hay uno y no está representado en Cáceres en la manifestación del Día de la Mujer.”

El comunicado concluye indicando que ” Las feministas abolicionistas de esta ciudad tienen que saber que sus principios han sido defendidos, sin éxito, ante la plataforma organizadora del 8 de marzo.”