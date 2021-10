Cómo acabar con el hambre y el desperdicio

Sabemos que el cumplimiento de los ODS es un compromiso y una misión global a la que todos debemos contribuir, pero, además, se está viendo cómo pueden suponer oportunidades de negocio y la creación de nuevos nichos de mercado.

Así, últimamente han surgido varios proyectos empresariales que pretenden disminuir la pérdida de alimentos, dando al comercio o a la cadena de distribución que va a tirar un alimento aprovechable (por su fecha de caducidad o por no poder conservarlo) la oportunidad de obtener cierto beneficio económico, revendiéndolo a un precio asequible que aminore su pérdida.

Surgen así nuevas formas de consumo:

– Restaurantes de comida reciclada, como The Real Junk Food Project. Se abastecen de alimentos que son desechados diariamente por supermercados, hogares, restaurantes. Los cocineros y camareros son voluntarios, y el visitante no está obligado a pagar, por lo que deja la propina que considere conveniente.

– Too Good to Go. App que ofrece packs de comida de establecimientos cercanos al domicilio del consumidor. Los packs son una sorpresa, puesto que deben estar compuestos por alimentos que han sobrado ese día en el establecimiento (a un precio rebajado). Con esta propuesta, los locales de restauración dan salida a los excedentes diarios y recuperan los costes, a la vez que los consumidores tienen acceso a probar platos nuevos y alimentos de calidad a un precio asequible.

– Encantado de Comerte. App española, se diferencia de la anterior en que puede filtrarse por tipo de local y plato. Actualmente, su implantación se reduce a Madrid, Zaragoza, Logroño y Santiago de Compostela.

– Food and Save. Similar a las anteriores, nació en las Islas Baleares y se ha ido extendiendo. Como peculiaridad, cabe resaltar que cada vez que se colabora con esta app, Food and Save realiza una donación a asociaciones locales.

– Tapper. En esta app, los establecimientos dan salida a los alimentos que no podrán vender al día siguiente, mediante ofertas de última hora.

– Nooddle. Se trata de una app distinta a las anteriores, que ofrece recetas de comida sana, ayuda a utilizar los alimentos que ya se tienen en casa, enseña a elaborar el menú semanal o la lista de la compra y da trucos para reducir el desperdicio de comida.