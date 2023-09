¿Complejos?, por Hugo de Andrade

El Secretario General del PSOE se escandalizaba en Málaga de los pactos entre el PP y Vox, ¿bueno, y qué? Que hay de malo entre el acuerdo entre dos partidos constitucionalistas que respetan lo esencial de la Constitución: La Nación y la Democracia ¿puede explicarme alguien por qué nadie le dice a Pedro Sánchez aquello de ¿bueno, y qué?. Pero hay más, ¿por qué nadie le dice que mientras unos pactan con quien respetan la Nación y la Democracia, otros, el PSOE, pacta con quienes quieren destruir la Nación y acabar con la Democracia imponiendo un sistema totalitario. Si, hombres y mujeres, si, digamos las cosas por su nombre y descubramos los engaños, el objetivo final irrenunciable de los independentistas, en retroceso pero retroalimentados por el tactismo insufrible del doctor plagio, es la ruptura de la Nación, y el objetivo final de la comunista Yolanda Díaz es implantar un sistema totalitario, de pensamiento único y poder absoluto del partido, lo demás es cuento.

Esto, que duraría un rato en cualquier tribuna pública en la que quien comparezca tenga los arrestos de decirlo, y decir más, decir que a que rasgarse las vestiduras por los pactos ajenos cuando los propios son deleznables y perjudiciales para el conjunto de los españoles, concluyendo con ello la cuestión sin complejo alguno, no se hace, y se maniobra, se interpreta, se esconde e incurso se muestra vergüenza por realizar actos legítimos, democráticos y positivos, que mientras no se muestren como tales darán a la izquierda la patente de corso para mantener su pretendida y no real superioridad moral. Porque la paradoja es que la izquierda democrática y constitucional antepone la ideología, izquierda o extrema izquierda, al principio básico que conforma el ordenamiento legal de la Nación, la Democracia, les puede más una bandera roja totalitaria, pero de izquierdas, que un demócrata que sea liberal, democratacristiano o conservador, lamentable espectáculo impropio de un país de la Unión Europea, el único por cierto con comunistas (no olvidemos 100 millones de muertos a sus espaldas) en el gobierno.

Así las cosas, se construye el mundo al revés, y los totalitarios e independentistas dan y quitan patentes de democracia y acusan de lo que ellos son a quien no lo es, fascistas, tampoco olvidemos ideología totalitaria originada en la izquierda socialista que abandonó la III Internacional para construir un socialismo ferozmente nacionalista, y hacen de ello un instrumento electoral, basado en el desconocimiento y olvido de la historia, que siendo eficaz, no dura un rato tampoco a poco que se le plante cara de frente y por derecho ¿por qué no se hace? Doctores tiene la iglesia, pero mientras los socialistas, por ejemplo, en Aragón, acusen de fascismo e inconstitucionalidad a directores generales de su gobierno autónomo por escribir sobre el General Franco, dictadura y dictador que deploro, nadie se llame a engaño, y nadie les diga que para comunistas y anti constitucionalistas sus socios pasados, presentes y futuros, oiga, “portavoza” del PSOE, ¿ y la patulea de Secretarios de Estado, Ministros y totalitarios varios que teniendo cargo en el gobierno loan a Lenin, Stalin, Mao o Castro, esos, esos no tienen que dimitir? ¿O acaso Franco era un deplorable dictador y estos eran niños del coro? ¿O el fondo de la cuestión es que estos, genocidas de la por especie, eran de izquierdas y por eso nos callamos e incluso pactamos con sus seguidores y defensores? Como pueden ver un análisis racional y objetivo no necesita más que un minuto y tres preguntas para descubrir las vergüenzas de un PSOE en el sólo se piensa en mantener el poder y con ello el cargo y la nómina, no nos engañemos. ¿Por qué no se contesta en estos términos y se acaba con la impuesta, pero también asumida inferioridad moral? Nadie lo sabe.

Y llega el Lendakari pidiendo privilegios para las “nacionalidades históricas” mire usted, en treinta segundos, la Constitución establece el marco, pero no dice cuales son, y resulta que las verdaderas nacionalidades históricas efectivamente son tres: el Reino de Navarra, el Reino de Aragón, y el Reino de Castilla y León, lo demás invento y pastiche de hace poco más de cien años. ¿Qué viene usted contando? Ustedes que traicionaron a la república en Santander rindiéndose a los italianos y que son racistas y xenófobos por definición, pero ¿QUÉ ME VIENE USTED CONTANDO?, si hasta la sardana se la inventó un teniente coronel de la Guardia Civil a finales del siglo XIX… Los complejos seguirán atando a los partidos, digamos a la derecha del espectro, necesariamente condenados a entenderse pues dos cosas serán muy difíciles en la actual política española, que el PP tenga mayorías absolutas, y que Vox desaparezca, el uno con más y el otro con menos, una veces menos el uno y más el otro según vengan dadas, tienen que llamar a las cosas por su nombre y así mover, de verdad, a ese electorado que por costumbre vota a la izquierda que pareciendo amparar la Nación y la Democracia, ha dejado de hacerlo y propiciar la recuperación de esa izquierda, nacional y democrática, necesaria para la vida institucional española, que ha dejado de existir.

Hugo de Andrade