CON ESTOS REPUBLICANOS NO NECESITAMOS BUSCAR MONÁRQUICOS, VIENEN SOLITOS!

Los paletos le llaman “Rey Emérito” sin saber el como y el por qué de la calificación, o incluso “el Emérito” en una reducción que lleva al absurdo; y nos preguntamos, por qué doña Sofía no es “La Reina Emérita” y que tal “la Emérita”; dicho lo anterior y en referencia al Rey don Juan Carlos y la Reina doña Sofía” que así hay que llamarlos si se pretende escribir correctamente y con conocimiento de causa y de norma; no hay mejor forma de hacer monárquicos y constitucionalistas que ver a un Eguiguren -condenado por violencia de género- defendiendo a otro condenado por terrorismo, Otegui; y a otro que está apartado de la carrera judicial, indecoroso ex juez Garzón, defendiendo al mismo siniestro personaje ¿qué tendrá eso de ser independentista y antes terrorista para peinarse como Dios manda? Qué flequillo se gasta el que pidió en 2011 que se repitiese el juicio y ahora se queja de su repetición ¿en que quedamos?.

Completan banquillo el bicondenado Echenique, los expedientados y sancionados Errejón y Monedero, la condenada -todavía no en firme- Serra; y el no imputado por ser aforado, privilegios de la casta, Pablo Iglesias. Jo que tropa…con republicanos como estos me abrazo yo a la Corona todos los días.

Sustentar un discurso “republicano” en los errores de una persona que no es Rey, que no está en la línea de sucesión de la Corona, que pertenece sólo honoríficamente a la Real Casa y Familia y al que se califica de “Rey” antes de su nombre por la misma razón es pueril y de corto recorrido. Don Juan Carlos I renunció al Trono y las Cortes Generales aprobaron su abdicación, renuncia y abdicación en España son conceptos jurídicos distintos, en 2014 y desde entonces es agua pasada en lo que a la Corona se refiere. Porque el ahora sólo Rey don Juan Carlos ha pasado a la historia y en ella seguirá con los oropeles de haber sido un impecable Rey Constitucional durante 36 años y antes de eso el Rey legítimo desde el 14 de mayo de 1977 que supo pilotar, impulsar y coordinar el tránsito desde una dictadura a una democracia plena.

Son los errores del hombre, nunca los errores del Rey, entre otras cosas porque ya no es el Rey.

Utilizar ese lenguaje ampuloso “la legitimidad de la monarquía ha quedado dañada”, “un horizonte cada vez más cercano para la República”, o “Juan Carlos debe rendir cuentas” a nada conduce salvo a la sonrisa condescendiente con el que ahogado por sus problemas intenta levantar una bandera que nadie va a seguir. ¿Isa Serra hablado de legitimidad dañada? Ya veremos como queda la suya si la condenan en firme; ¿la República un horizonte cercano? y lo dice un partido que la encuesta de hoy deja en apenas veinte escaños frente a menos de un uno por ciento de los españoles que ven la Corona como un problema y nunca el problema más importante que tiene España; ¿Qué el Rey don Juan Carlos debe rendir cuentas? ¿Y los demás? Sólo al Rey que lo fue le hemos oído pedir perdón ¿Y los demás? Hechos y no palabras si creen que tiene que rendir cuentas intenten llevarle ante la justicia, lo que ha hecho lo ha hecho, si lo ha hecho, que no creemos que lo hiciese, lo sería desde 2014 y por eso si se puede ¿Por qué no se atreven?

El Rey don Juan Carlos se ha hecho un “MONEDERO” y no nos gusta, pero no es el Rey de España ni tiene función institucional alguna; al menos está callado; el Monedero de verdad no se calla, sienta cátedra y reparte patentes de dignidad. No tiene recorrido, basta con decirle “regularizaste listillo, a mi no me ha hecho falta” y dejarle mas corrido que una mona. A don Juan Carlos lo mismo, pero está callado y no quiere nada, este otro no para de hablar y va a por todas, aunque nunca llegará a parte alguna.

Y mientras tanto la Constitución, la Monarquía Parlamentaria, Su Majestad el Rey y Su Alteza Real la Princesa de España a lo suyo que es lo que importa

¿Quién puede sostener que es menos democrática la forma de Estado que tenemos si la hemos aprobado todos los españoles? Pero eso toca otro día…