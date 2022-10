Concentración de la Plataforma Salvemos la Montaña el próximo12 de noviembre en el Kiosko de la Música de Cáceres

Comparte en redes sociales

El próximo 12 de noviembre » la ciudadanía vuelve a salir a la calle, por sexta vez, para manifestar su rechazo al proyecto inviable de mina de litio en Cáceres», según convocatoria de la Plataforma Salvemos la Montaña, de Cáceres.

» Su ubicación a menos de 2 km de la ciudad afectaría directamente a la salud de las cacereñas y cacereños, contaminaría el escaso agua de nuestro entorno, tendría un impacto grave en nuestra Montaña y en la Sierra de la Mosca que representa el pulmón verde de la ciudad y que está en vías de protección, y en definitiva, la mina y sus instalaciones anejas afectarían gravemente a nuestra calidad de vida. Aunque la mina sea subterránea, la afección en la superficie y la contaminación del acuífero subterráneo del Calerizo es más que evidente. Las emisiones de la planta de tratamiento del mineral y los procesos químicos que precisan con ácido sulfúrico, arsénico y una batería de tóxicos, junto con todas las afecciones que reflejan en su Proyecto Inicial, presentado en la Junta de Extremadura, hacen que rechacemos frontalmente este peligroso y nocivo proyecto», se señala en un comunicado.

Además, se destaca que » Salimos a la calle, además, para expresar el descontento y la decepción sufrida por el nuevo camino tomado por el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que hizo pública la separación de nuestros caminos después de la última reunión mantenida con el colectivo a principios de año; y porque vemos que ahora su postura está alineada y en connivencia con el gobierno regional del presidente Guillermo Fdez. Vara. De la mano de un gobierno autonómico que “extiende alfombras rojas” a las empresas mineras del litio (en nuestro caso, a Infinity Lithium y a Extremadura New Energies) porque aprueba normas de dudosa constitucionalidad, con un flagrante abuso de poder, y por la “vía de extrema y urgente necesidad” como el Decreto-ley 5/2022 de 31 de agosto, “por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura”, e ignora en pocas horas las más de 36.155 alegaciones que recogían la voluntad y la preocupación del pueblo cacereño y extremeño ante esta deriva de convertirnos a la fuerza en “tierra de sacrificio”.

Por último, se indica en el comunicado de la convocatoria de la próxima Concentración que » Salimos a mostrar nuestra repulsa a quienes deciden de espaldas a la ciudadanía y sin escrúpulos, nos tendrán enfrente, defendiendo nuestra ciudad, nuestra tierra, nuestro agua y nuestro aire. Cáceres no necesita una mina contaminante, ni a cielo abierto ni en galerías. No es el futuro saludable ni económicamente sostenible que deseamos para la ciudad. No podemos dejar a las generaciones venideras una Montaña y una Sierra de la Mosca degradadas para siempre y más aún agravada por el cambio climático con el que ya nos estamos viendo afectados.»