Concierto Solidario CANTAUTARIA VII a favor de Red Madre con Homenaje al Universo Folk

El viernes 3 de febrero de 2023, a partir de las ocho de la tarde, CANTAUTARIA ofrece en el Gran Teatro de Cáceres la VII edición de su tradicional Concierto Solidario anual para rendir homenaje al Universo Folk, como una de las fuentes principales de la Canción de Autor, siendo ésta afín a las corrientes folklóricas y en su caso como base de la canción social y-o protesta.

Asimismo, dado el carácter solidario de CANTAUTARIA, los beneficios económicos serán destinados a RED MADRE, organización solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujeres embarazadas para superar cualquier conflicto o problemas derivados de su situación.

En la edición VII de CANTAUTARIA VII, actuarán de forma altruista las siguientes formaciones:

EL ALFÉIZAR, creado en 2005, cuyo objetivo, que se demuestra en sus actuaciones y grabaciones es rescatar la música tradicional así como todo tipo de costumbres y tradiciones de Extremadura.

MANSABORÁ FOLK, fundado en Cáceres, tras más de 18 años sobre los escenarios, ofrece un espectáculo en el que hace un recorrido por sus tres trabajos discográficos, en los que se harán en directo los temas más representativos y conocidos de esta veterana formación musical.

AULAGA FOLK, originario de Casas del Monte, desde hace 23 años, escucha distintos temas de su tierra y de la voz de sus habitantes, para lograr un repertorio que se nutre de los cancioneros populares y de la cultura oral que reelabora con elementos tradicionales y con la fusión de otros instrumentos y músicas, pero siempre manteniendo la raíz original y el son de lo antiguo.

EL PELUJÁNCANU, Nace de la inquietud de cinco amigos músicos extremeños por conservar y mantener el folclore en toda su plenitud, con un repertorio de temas tradicionales extremeños, abarcando “palos” o estilos (jotas, picaos, romances, pindongos, pasacalles, etc) y temas populares del folk nacional, conocidos por todo el público.

Las entradas tienen un precio de siete euros. Ya se pueden adquirir en la taquilla del Gran Teatro de Cáceres o a través de su web www.granteatrocc.com