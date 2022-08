Confirmado un caso del virus de ‘influenza aviar’ en una oca

La Junta de Extremadura ha confirmado, por medio del Laboratorio Nacional de Regencia, la detención del virus de Influencia Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N1 en el cadáver de una oca que ha sido hallada muerta en el término municipal de Mérida. Asimismo, desde la consejería se informa que no hay indicios de focos de aves de corral.

El subtipo detectado, H5N1, es el que durante este año está afectando a Europa y no posee una capacidad zoonósica significativa, es decir, su capacidad de transmitirse a las personas resulta muy reducida. En cualquier caso, este virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. No obstante, se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertas en el campo.