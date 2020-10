Crisis covid 19: Se adoptan medidas extraordinarias para reducir los contagios en Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado hoy en sesión extraordinaria la adopción de medidas extraordinarias preventivas en la ciudad de Cáceres para lograr cifras epidemiológicas más acordes con la nueva normalidad. Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, que ha comparecido junto al alcalde de la ciudad, Luis Salaya, y el gerente del Área de Salud de Cáceres, Juan Carlos Escudero, en el Hospital San Pedro de Alcántara.

El titular de Sanidad ha valorado el trabajo del Ayuntamiento cuando hace 14 días, tras mantener una entrevista con Salaya, se pusieron en marcha medidas que han reducido la incidencia acumulada. Sin embargo, otros parámetros como la positividad de las PCR o la posibilidad de ser contagiado en algunas zonas de la ciudad, como la zona centro, no han tenido esa evolución. “Necesitamos que la ciudad vuelva a parámetros epidemiológicos razonables”, ha explicado. En la decisión, el Consejo de Gobierno ha valorado la especificidad cultural, monumental y turística de Cáceres a la hora de tomar las medidas.

Vergeles ha dado las cifras de Cáceres. El índice acumulado a los 14 días es de 288 por cada 100.000 habitantes, superior a la media regional y, en menor grado, por encima de la media española. El índice acumulado a los 7 días se sitúa en 123 por cada 100.000 habitantes. La positividad de las PCR realizadas ha pasado del 12,6% de la pasada semana al 14,20% de esta semana.

El vicepresidente ha explicado que de las 7 zonas de salud de Cáceres, 5 tienen una incidencia acumulada a los 14 días superior a los 300 por 100.000, y la Zona Centro de 441 por 100.000.

En ese sentido ha mostrado la preocupación por esa zona, ya que en este espacio reside una población mayor y por tanto más vulnerable. De hecho, las medidas incluyen la suspensión de las visitas a las residencias de mayores de la ciudad.

Hay otros parámetros analizados para la decisión de Salud Pública. Por ejemplo, que la zona de salud de La Mejostilla, con 319 casos por 100.000 no alcanza una disminución del 50% a los 7 días, o que el índice de positividad de las PCR hechas a vecinos de la zona Centro fue la pasada semana del 16,8% y esta semana un 25%, “cinco veces más que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud”, ha dicho.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las medidas extraordinarias y preventivas, que se publicarán mañana en el DOE y estarán vigentes a partir de la noche del domingo al lunes 5 y durante 14 días, limitan las reuniones a no más de 10 personas; los velatorios no podrán superar las 25 personas al aire libre o 15 en espacios cerrados; los lugares de culto no podrán superar un aforo del 50% así como las bodas, bautizos y comuniones y las celebraciones de esos ritos, si es en locales de hostelería que cumplan con las garantías de protección tendrán un máximo de 200 personas en caso de bodas y no superior a 30 en comuniones y bautizos, pero si se hace fuera de un recinto hostelero se considerará una fiesta privada y su aforo será de 100 personas al aire libre y 50 en lugares cerrados.

Respecto a los establecimientos comerciales y grandes superficies el aforo será del 50% y en la hostelería y restauración no se permitirá el consumo en barra y dentro del local será del 50% el aforo, al igual que en las terrazas y veladores. En bibliotecas, archivos, museos, salas de exposición, autoescuelas y academias también el aforo será del 50%. En los espectáculos taurinos el aforo será del 50% pero no podrá superar las 400 personas. El turismo activo se limitará a 20 personas. También al 50% del aforo serán los congresos y las conferencias o reuniones empresariales o científicas. Los eventos o espectáculo multitudinarios no podrán superar las 400 personas.

El vicepresidente ha aclarado que nada de esto afecta ni a la educación, que seguirá siendo presencial, ni a la movilidad o el trabajo. Ha recordado que el 80% de los contagios y brotes se producen por reuniones familiares o por el ocio no controlado. “Esto no es un retraso de fase, esto son medidas eminentemente preventivas”.

Por su parte, el alcalde cacereño, Luis Salaya, ha reiterado la coordinación y la unidad de acción del Ayuntamiento y la Junta para tomar estas medidas, pues considera que “no hay debate” cuando está en juego la salud de las personas”.