Crónica del primer jueves de confinamiento en Cáceres

Así ha sido la situación actual durante las primeras horas de la mañana en el centro de la Ciudad

La oficina de Correos abre sus puertas a las 9:30 de la mañana y cierra a las 12:30, horario establecido a partir del estado de alarma por el Covid-19. Desde entonces, decenas de personas han hecho cola para poder acceder al servicio tal y como indican las medidas de seguridad. A más de dos metros, ciudadanos cacereños mantenían la distancia siguiendo las recomendaciones sanitarias. También se ha respetado esta indicación ante la puerta del Supermercado MAS en la Avenida Virgen de Guadalupe. Pero, ¿se están cumpliendo a rajatabla las indicaciones de sanidad ante el Coronavirus?

Durante los 25 minutos de espera para entrar en la oficina de Correos (media de tiempo que ha debido respetar cada uno de los usuarios) han sucedido varias cosas en la calle. Quizás lo más sorprendente ha sido ver a personas de tercera edad sin protección alguna, y no será porque no hemos recibido las medidas de seguridad durante estos últimos días a través de la televisión, radio, prensa o Internet. Entre otras cosas, la UME (Unidad Militar de Emergencia), alrededor de las 10:30 de la mañana hacia su ronda de aviso pasando por la Avenida de España, indicando que “se ruega no salgan de sus casas salvo por motivos justificados, en ese caso salgan solo con una distancia mínima de dos metros, gracias”. A pesar de ello, quizás una veintena de personas caminaban por la calle sin tomar ningún tipo de precaución, ya fuese guardando la distancia de seguridad o portando guantes y mascarillas.

Por motivos justificados como asistir al trabajo, acudir a Correos o hacer la compra, podemos salir siempre y cuando sea expresamente para eso y no alarguemos el tiempo hasta convertirlo en ocio. Como pasear a los perros, por ejemplo, situación que también se ha podido observar con reiteración durante estas primeras horas, pero que en algún caso particular se ha excedido a 30-40 minutos. Es justificable pasear a las mascotas sí, pero según ha señalado el Ayuntamiento de Cáceres y el resto de autoridades nacionales, con un tiempo que no supere los 20 minutos.

El confinamiento no es plato de buen gusto para la mayoría, pero sí es la mejor medida para frenar la pandemia que ha paralizado al mundo entero. Por lo tanto, hagámoslo bien. Sigamos las recomendaciones sanitarias y cumplamos las medidas de seguridad para protegernos y evitar más contagios. Cuanto mejor se haga antes podremos salir a la calle sin tener que justificar la salida, y mucho menos, sin tener que guardar espacio entre nosotros.