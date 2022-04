Cs Cáceres reivindica una plataforma logística para la ciudad tras aprobarse por unanimidad en el ayuntamiento

Comparte en redes sociales













La agrupación de Ciudadanos en Cáceres ha vuelto a reivindicar la necesidad de una plataforma logística para la ciudad después de que esta propuesta fuera aprobada por “unanimidad” en el consistorio cacereño.

Así, y según ha criticado el coordinador de Cs Cáceres, Joaquín Valhondo, dicha iniciativa “sí contó con su pleno apoyo en el Ayuntamiento de Cáceres mientras que no lo haya hecho en la Asamblea de Extremadura donde la formación naranja también la defendió a través de una propuesta de impulso.

“¿Por qué lo que se aprueba por unanimidad en el Ayuntamiento de Cáceres, cuando llega a la Asamblea no sale adelante? ¿Acaso no es el mismo partido político el que gobierna en ambas instituciones? ¿Por qué no se aprueba algo que vendría bien, no solo a Cáceres, sino a toda la comunidad autónoma?”, se ha preguntado.

En este sentido, Valhondo ha defendido que Ciudadanos no cree en la “vieja guerra” entre Cáceres y Badajoz y “siempre ha luchado para que las dos provincias estén igualadas lo máximo posible” porque, ha añadido, “entendemos que las dos unidas obtendrán más beneficios que cada una por su lado”.

Por ello, el coordinador de la formación liberal, ha manifestado que “no entiende” que a la Asamblea de Extremadura “no le parezca necesaria” una plataforma logística para la segunda ciudad más importante de Extremadura.

“No queremos quitarle nada a nadie y menos por supuesto a nuestra provincia hermana, ni fomentar esa pugna inútil entre ambas, pero sí queremos que lo mismo que se defiende en el ayuntamiento y además se aprueba por unanimidad saliese adelante en la Asamblea”, ha incidido.

A su vez Valhondo ha defendido que Cáceres “se merece” esa plataforma y ese acuerdo adoptado en el consistorio “no se puede quedar solo en palabras sino pasar a los hechos”.

“Ciudadanos presentó la moción en ambos lugares porque Cáceres lo necesita, como necesita una industrialización urgente por la que siempre hemos luchado y seguiremos haciéndolo, hemos apoyado a otros partidos cuando era lo mejor para nuestra ciudad y por ende para toda la región”, ha señalado.

Por todo ello el coordinador de Cs Cáceres ha exigido “hechos y no solo palabras” y, ha añadido, “estos hechos empiezan por aprobar en la Asamblea todo lo que, sea quien sea quien lo presente, nos beneficie a todos”.

“Ciudadanos seguirá trabajando para que Cáceres esté en el lugar que le corresponde hombro con hombro con Badajoz”, ha concluido.