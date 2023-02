CS critica que en pleno siglo XXI haya municipios extremeños en los que no se puede beber agua del grifo

El portavoz de la formación liberal asegura que, además de Arroyo de la Luz y de Valencia del Ventoso, hay otros municipios como Valdecaballeros donde también tienen problemas con la mala calidad del agua

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Fernando Baselga, ha criticado nuevamente este jueves que en pleno siglo XXI haya municipios extremeños en los que no se puede beber “todavía” agua del grifo.

Así se ha referido el portavoz de Ciudadanos a la deficiente calidad del agua que existe en la actualidad en municipios como Valencia del Ventoso y Arroyo de la Luz y a los que también se ha unido ahora Valdecaballeros.

Por ello, Baselga ha preguntado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, qué valoración hace de esta situación.

“Ya empezaba a creerme la Extremadura se economía verde circular, la Extremadura de los grandes proyectos que al final nunca llegan, la Extremadura de los trenes que llegan pero tarde y abarrotados de gente, la Extremadura en la que los jóvenes no se van a ir porque nos sobra el trabajo… pero me he encontrado algo bien distinto”, ha lamentado.

En su intervención el portavoz de la formación naranja ha criticado que el agua en Arroyo de la Luz sale “de color chocolate y tiene un sabor raro” mientras que en Valencia del Ventoso “la cosa es mucho más grave” porque al mal olor y sabor “se suma que incluso haya mujeres que tienen infecciones vaginales”.

“Y mientras el ayuntamiento no contesta y los vecinos tienen que beber agua embotellada o de una fuente. Y lo que es peor, el agua contiene restos fecales por lo que los vecinos de Valencia del Ventoso están bebiendo mierda”, ha recriminado.

Tras la contestación del presidente autonómico quien ha asegurado que se han hecho mejoras y que el problema de estos pueblos “no es algo generalizado”, Baselga ha defendido que su labor como diputado “es denunciar las cosas que no hay en Extremadura o que se hacen mal”.

“En Valencia del Ventoso donde he acudido con un aparejador experto en obra pública comprobamos que hay tuberías de fibrocemento, un material que tiene entre un 10 y un 30% de amianto, algo que es potencialmente cancerígeno”, ha explicado.

Además, Baselga ha indicado que cuando en el pueblo ponen tuberías nuevas “no retiran las de fibrocemento” sino que “las dejan enterradas y encima ponen las nuevas”.

“Tanto el fibrocemento como el amianto hay que tratarlo en vertederos especiales y con personal especializado y no dejarlo enterrado porque pueden provocar serios problemas de salud si se sufren roturas”, ha insistido.

A todo lo anterior se suma, ha continuado criticado el diputado de Ciudadanos, “que las tuberías en Valencia del Ventoso van por mitad de la calle junto a las tuberías de agua sucia” por lo que “cualquier rotura de esas tuberías puede contaminar el agua”.

Por todo ello, Baselga ha pedido “soluciones” y más pronto que tarde, además de “transparencia” a los ayuntamientos para que los ciudadanos sepan cuál es la calidad del agua que sale por sus grifos.