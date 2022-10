¿Cuáles son las tragamonedas más rockeras y divertidas?

Comparte en redes sociales

Si hay una cosa que los casinos online tienen claro es como atraer usuarios creando ambientes coloridos, atractivos y ¡musicales!

Hoy hemos traído para los fanáticos del rock, la lista de las tragamonedas rockeras más famosas. ¡Seguro que encontrarás a tu ídolo musical favorito!

Apuestas, suerte y ¡rock and roll!

Te sientas en tu sillón favorito, enciendes tu dispositivo predilecto, entras en la plataforma del casino on line y buscas tus tragaperras favoritas. ¿Cuáles son? Las que tienen esa música que te encanta: el rock ‘n’ roll.

Jimi Hendrix: el maestro de la guitarra

La tragaperras con la música del inolvidable guitarrista es la predilecta de muchos rockeros. Además de la música atrapante, los colores y los gráficos te inspiran a jugar y divertirte por largo rato.

Entre los beneficios de estos slots encuentras los giros gratis y un gran bote.

Guns N ‘Roses: éxitos del rock

Comienzas a jugar con la melodía de Sweet Child O ‘Mine, giras los carretes y oyes Welcome To The Jungle, November Rain y muchos más éxitos de la influyente banda de Los Angeles, California.

Te imaginas a tu banda favorita mientras juegas y recuerdas la inconfundible voz de Axl Rose y el increíble estilo de Slash en la guitarra.

El juego tiene también rondas de bonificación y multiplicadores, con lo cual tu experiencia con él será más que satisfactoria.

Kiss: rock y glamour

Cuando las famosas canciones de Kiss comienzan a sonar, el tragamonedas se ilumina y ¡comienzan las ganancias!

Un poco de rock y un poco de metal se combinan para crear un ambiente musical y festivo en la comodidad de tu casa.

Puedes tener mucha suerte con este slot y sus Colossal Reels ¡prepárate para lo mejor!

Elvis Presley: juega con El Rey del Rock

El tragamonedas de la leyenda del rock se llama Elvis the King Lives y cuando comienzas a jugar te invita a escuchar Blue Suede Shoes y Hound Dog.

Con 80 líneas de pago y muchas opciones para ganar con multiplicadores, scatter y giros adicionales, esta tragaperras es de las más elegidas en los casinos on line.

Motorhead: un juego de slots heavy

La tragamonedas que más buscan los fans del heavy metal es la de la mítica banda británica que creó grandes éxitos desde 1975 hasta el 2015, cuando murió su líder, vocalista, bajista y compositor Lemmy Kilmister.

Las tiradas van acompañadas por las canciones más destacadas del grupo, por lo que la experiencia de juego es fantástica. Además, cuenta con wild, scatter, bonificaciones y multiplicadores que alimentan más las ganas de jugar.

¿Cuáles son los símbolos de las tragaperras?

Cada juego de tragaperras online tiene bonos y símbolos diferentes, pero casi siempre te encuentras:

Wild : son comodines que aumentan tus chances de ganar.

Scatte r: son símbolos de beneficios para el jugador.

Multiplicadores : aumentan tus ganancias.

Free Spins : tiros gratis

Aunque la música sea atrapante y te llene de recuerdos, no te distraigas ¡Presta atención cuando juegues y aprovecha al máximo todos los bonos!