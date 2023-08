Culebrón Rubiales: su madre se encierra en la iglesia de su pueblo, Motril, y se declara en huelga de hambre

Comparte en redes sociales

Ángeles Béjar, madre de Luis Rubiales, se ha encerrado en una iglesia y no comerá nada hasta que acabe la «cacería inhumana y sangrienta» contra su hijo y Jenni Hermoso «diga la verdad».

Vanessa Ruiz, prima de Luis Rubiales: «Su madre seguirá encerrada en la iglesia hasta que Jenni diga la verdad».

Ángeles Béjar se ha atrincherado esta mañana en la iglesia de la Divina Pastora de Motril y se ha declarado en huelga de hambre hasta que se encuentre una solución a la «cacería, inhumana y sangrienta que están haciendo con mi hijo con algo que no se merece».

El encierro en la iglesia del barrio de Capuchinos de Motril se hará «de manera indefinida, día y noche» hasta que se haga justicia con su hijo, según ha explicado a EFE la madre de Rubiales, que ha sido suspendido este sábado de actividad por la FIFA tras la polémica por su beso no consentido en la boca a la jugadora de la selección de fútbol Jenni Hermoso.

La mujer se ha quedado en el interior de la parroquia con su hermana una vez que se ha marchado el párroco de la iglesia. La madre de Luis Rubiales le ha pedido a Jenni Hermoso que «diga la verdad» y «mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos».

La madre del mandatario federativo cree que no «existe abuso sexual al existir consentimiento por ambas partes, como queda demostrado en las imágenes». Se pregunta asimismo «por qué se están ensañando con él» y qué «hay detrás de toda esta historia», ya que su hijo «es incapaz de hacerle daño a nadie». Como madre, pide comprensión a todo el mundo porque esta situación le puede suceder a cualquier persona, ha señalado Ángeles Béjar.

Vanesa Ruiz Béjar, prima de Rubiales, ha contado en la puerta de la iglesia cómo está la madre del mandatario federativo: «Hay un acoso y derribo que no es justo. Su madre es una persona muy creyente y se ha refugiado en dios, poniéndose en huelga de hambre, y no quiere salir de la iglesia. Su madre está todo el día llorando, sin comer, sin dormir… quien pase cinco minutos con Luis sabe que es una persona con muy buen corazón y muy noble. Es una buena persona. Va a mantener la huelga de hambre hasta que ella se pronuncie».

Y carga contra Jenni Hermoso: «Su familia estamos sufriendo muchísimo por él, no nos parece justo lo que le ha pasado. Se le ha juzgado antes de tiempo y no nos parece normal. Hay vídeos, declaraciones… Queremos que Jenni diga la verdad. ¿Por qué ha cambiado tres veces su declaración?».

HABLAN LAS PRIMAS DE RUBIALES

frente a la iglesia donde se mantiene atrincherada y en huelga de hambre la madre del presidente de la RFEF, las sobrinas han criticado duramente a Jenni Hermoso.

La primera en hablar ha sido Vanessa Ruiz. «Para mí estas declaraciones son muy duras», ha comenzado. «Es un acoso y derribo que no es justo», ha afirmado, asegurando que su familia está sufriendo mucho y no le parece justo lo que esta pasando. «Se le ha juzgado antes de tiempo y no nos parece normal», ha lamentado.

Ha aprovechado su discurso para dar información de la situación de la madre de Rubiales: «Es muy creyente, se ha refugiado en Dios y se ha puesto en huelga de hambre. No quiere salir de la iglesia». Y reclama «que nos dejen en paz».

«Nos hemos tenido que ir de nuestras casas porque no nos dejan en paz. Queremos que se haga justicia y queremos que Jenni diga la verdad«. Consideran que la jugadora de la selección ha mentido en sus declaraciones. «No sabemos por qué ha cambiado las declaraciones tres veces», ha comentado.

La madre va a permanecer sin comer en la iglesia hasta que Jenni se pronuncie, tal y como ha explicado la prima del presidente de la Federación. «Si esta mujer se sentía acosada desde el primer momento que hubiera ido a donde tuviera que ir, pero no que haga como ahora y cambie su versión tres veces«.

Ha explicado que la madre es una persona mayor y se encuentra mal, que está todo el día llorando y no quiere comer. «Luis es muy noble y todos le queremos mucho. Es injusto porque él es bueno», ha continuado. «Yo no digo que ella (Jennifer Hermoso) sea mala y él sea bueno, quiero que diga la verdad«, ha concluido.

Cía Antena 3