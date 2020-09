Darse de alta en Hacienda, Modelo 037

Qué es el modelo 037 y para qué sirve

El modelo 037 es el documento con el que debes darte de alta en Hacienda si has decidido convertirte en autónomo. Al cumplimentar y entregar este formulario te inscribes en el Censo de Empresarios, fase previa y necesaria para empezar con tu actividad económica.

La primera duda que surge entorno al modelo 037 es: ¿cuál es la diferencia con el modelo 036? Es sencillo, el modelo 037 es un modelo simplificado con respecto al modelo 036.

Pero has de saber que no todos podemos decantarnos por él. Si has decidido constituir una pyme, no podrás elegirlo porque solo puede usarse por personas físicas.

Pero hay más, para poder cumplimentar el modelo simplificado del alta censal en Hacienda tienen que darse las siguientes condiciones:

Ser residente en España. Tener NIF. No tener la condición de gran empresa. No actuar mediante representante. El domicilio fiscal y el de gestión administrativa tienen que coincidir. No estar incluido en los regímenes especiales del IVA (exceptuando los que están en el Régimen simplificado, Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, Régimen especial de recargo o Régimen especial de criterio de caja, que sí pueden optar al modelo 037). No estar inscrito en el Régimen de operaciones intracomunitarias o en el Registro de devolución mensual. No realizar determinadas adquisiciones no sujetas al impuesto las adquisiciones intracomunitarias de bienes. No realizar ventas a distancia. No ser sujeto pasivo de Impuestos Especiales ni del Impuesto sobre Primas de seguros. No satisfacer rendimientos del capital mobiliario.

En la práctica esto supone que lo utilicen sobre todo los profesionales autónomos con actividades relativamente sencillas, sin operaciones intracomunitarias ni regímenes especiales de IVA. Por ejemplo, los comerciantes autónomos, al estar en recargo de equivalencia, tendrán que presentar el modelo 036.

Si te quieres dar de alta como autónomo nos podemos ocupar de todo el proceso si contratas uno de nuestros planes de asesoría online para autónomos y sociedades que incluyen el servicio de alta online en autónomos, modelo 037 incluido en 48 horas, sin moverte de casa, la manera más rápida y cómoda de hacerte autónomo o crear una S.L.

Obligados al modelo 037

Está obligado a cumplimentar el modelo 037 (o su versión extendida, el modelo 036) toda persona física, empresario o profesional, que vaya a comenzar una o varias actividades económicas en España.

Igualmente es ineludible su presentación para realizar modificaciones en el Censo Empresarial cuando varíe alguno de los datos identificativos informados en el momento del alta, o cualquier otro dato consignado con posterioridad en modificación anterior.

Hay de plazo de un mes para presentar la declaración de modificación desde que se produzca el hecho que obligue a su cumplimentación.

También hay que recurrir a este modelo 037 cuando causemos baja en el Censo, en el mismo espacio de tiempo, un mes, si lo hacemos por cese de la actividad.

Si es por fallecimiento del obligado tributario, sus herederos tienen hasta seis meses desde la declaración de defunción para presentarlo.

Cómo rellenar el modelo 037 paso a paso

Esta versión simplificada del modelo 036 consta tan solo de 3 páginas, así que es realmente sencillo cumplimentarlo.

Además, al ser persona física, podrás presentarlo de manera telemática, si tienes firma digital, o en la sede de la Agencia Tributaria que corresponda a tu domicilio fiscal.

En la primera página hay que especificar los datos identificativos y la causa de la presentación: alta, baja o modificación del Censo Empresarial.

En la segunda página tienes que indicar la obligación del pago fraccionado a cuenta del IRPF que te corresponda y el modo de estimación en el que tributarás IRPF (objetiva o directa: normal o simplificada).

Seguidamente viene el apartado del IVA donde habrá que indicar la fecha exacta en la que se inicia la actividad, si se realizan operaciones exentas o no de tributar este impuesto y el régimen aplicable al mismo. Los regímenes aplicables que se muestran en el modelo 037 son:

General.

Régimen especial recargo de equivalencia.

Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

Régimen general simplificado.

Régimen especial del criterio de Caja.

Por último, la tercera página se dedica a las retenciones e ingresos a cuenta y a la especificación de tu actividad. Es decir, aquí tienes que describir a lo que te dedicarás, el tipo de actividad que vas a desarrollar y el Grupo o epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas en el que se enmarca tu actividad.

Así mismo tienes que especificar dónde realizarás la actividad.

En cuanto a las retenciones e ingresos, se trata de comunicar a Hacienda las obligaciones de retener e ingresar, a efectos de luego cumplimentar las declaraciones trimestrales mediante el modelo 111 (IRPF) y el modelo 115 (alquileres de inmuebles urbanos).

Como ves se trata de una manera más sencilla de darse de alta en Hacienda pero si aún mantienes dudas al respecto, no olvides que puedes ponerte en contacto con nuestra asesoría fiscal que te ayudará con éste y cualquier otro trámite del que precises a lo largo de tu vida como autónomo.

Fuente: Infoautónomos