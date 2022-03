David Vizcaíno (Extremadura-Ecopilas) se impone en el GP Ciudad de Valladolid y es líder de la Copa de España BTT XCO Cofidis

Comparte en redes sociales













Más de 500 deportistas se daban cita este fin de semana en Valladolid, donde arrancaba una nueva edición de la Copa de España de BTT XCO Cofidis, y en la que el joven extremeño David Vizcaíno, del Extremadura-Ecopilas, ha logrado una importantísima victoria que le otorga el primer jersey de líder de esta competición.

Vizcaíno llegaba al Gran Premio Ciudad de Valladolid BTT XCO de lograr podio la pasada semana en el estreno de la Copa portuguesa XCO, pero con el hándicap de no partir de la misma posición en la parrilla de salida que sus rivales más directos. Aún así logró la tercera plaza. Hoy la película tenía otro guión, ya que gracias al subcampeonato general de la Copa de España XCO logrado en 2021, David partía desde las primeras posiciones al igual que sus contrincantes más peligrosos. ““Esta claro que todo lo que sea partir con desventaja, bien sea en tiempo o posiciones de salida con respecto a los rivales, pasa factura a lo largo de la prueba por muy fuerte que estés. Hoy no ha ocurrido eso y he podido luchar en igualdad de condiciones”, comenta el de Talayuela, quien ha dejado patente que va a luchar “de verdad” por estas pruebas, tanto en España como en Portugal, algo nunca visto en el ciclismo extremeño.

El Cerro de las Contiendas vallisoletano volvía a acoger esta prueba del calendario nacional sobre un reformado circuito de 5 kilómetros y 200 metros, al que la nueva zona conocida como “rock garden” añadida como dificultad técnica no ha hecho más que realzar el importantísimo triunfo del cadete de Talayuela. Tras tres giros completos, Vizcaíno era capaz de soltar después de varios arreones a sus más directos rivales. Hugo Franco, vencedor el año pasado, y Tomás Pombo, rival del extremeño la pasada semana en Portugal, eran dos huesos duros de roer a los que Vizcaíno ha sabido imponerse magníficamente logrando una histórica victoria, que presumiblemente no será la última de la temporada para un líder que ahora estará más vigilado que antes.

En dos semanas, en la localidad madrileña de Alpedrete tendremos el segundo asalto de esta Copa en la que David Vizcaíno partirá con el jersey rojo y blanco como líder de la general.