De tendencias y casas antiguas…

Comparte en redes sociales













A poco de casarme estuve a punto de comprar una casa señorial en el casco antiguo de

Cáceres. Era (y sigue siendo) maravillosa y si la compra no cuajó no fue debido al precio

que pedían -plenamente accesible- sino por la gran obra interna que hubiera debido de

hacerse para cambiar su distribución y sus arterias principales.

Era (y es) una casa que necesita disponer para el mantenimiento de más de una persona

fija de servicio. Distribuida en varias plantas, las partes alta y baja eran ocupadas

habitualmente por los sirvientes (en la buhardilla, sus habitaciones y en el sótano, la zona

de cocinas, despensas, lavadero, caldera, etc); mientras que la zona noble estaba

reservada para los propietarios del inmueble.

La mayoría de las casas de la parte antigua, de igual categoría, son así. Organizadas

conforme los usos de la época, con una estricta separación vital entre la gente de nivel

económico superior y el resto; los oficios, comúnmente desempeñados por quienes

perteneciendo al rango económico inferior buscaron una forma de ayudar a sus familias o

salir de la escasez de los lugares en los que nacieron.

Pienso en estas diferencias sociales, expresadas tan exhaustivamente en la distribución

doméstica e interna de estas casas, cada vez que alguien nacido entre el pueblo llano

hace exaltación de la belleza de la parte antigua de Cáceres, un patrimonio conservado

por sus dueños gracias a que han seguido habitando palacios y casonas, en la mayoría

de los casos, con idénticas formas y ademanes que sus antecesores. Y aunque no se

debe generalizar, he de decir, como sabe cualquiera que aquí viva, que muchos usos y

costumbres se mantienen, maquillados -eso sí- por las características vitales de nuestros

tiempos. Tener un apellido X resulta, en las pequeñas ciudades, un deje de distinción

entre los miembros del propio círculo, transmitido de padres a hijos, así como al desgaire;

y no tenerlo genera desconfianza, una especie de “pero” que transportan los que no han

nacido en la villa o no poseen ningún apellido de los considerados “aristocráticos” en ésta.

Solo, una vez, escuché un comentario sagaz por parte de un señor que me fue

presentado como el conde de …(aquí el nombre). Al saludarme, dijo con ironía: “Ya ve,

usted, soy un conde que trabaja en un banco…¿qué le parece?” Y soltó una risita

inteligente.

Tengo para mi que no puede aspirar a otra cosa, aquel que está contento con su vida,

hasta extremos insospechados. O aquel al que le da vergüenza trabajar en algo para lo

que las circunstancias no parecían llamarle y por ello no trabaja. Es muy posible que sólo

desde una intranquilidad o impaciencia íntimas, por no estar cien por cien a gusto en un

sitio y un destino, es posible conseguir la renovación y el progreso en personas y

sociedades.

Presuman y luzcan bien los edificios, herederos de un pasado unas veces brillante y otras

no tanto. Aún sabiendo apreciar su importancia, pensemos en cómo construir entre ellos

una sociedad más igualitaria y sin tanto prejuicio. La frase “el señor no firma porque es

noble” está muy, muy pasada de moda. Créanme, no es tendencia.