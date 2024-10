Debate sobre la incapacidad temporal: Gobierno, sindicatos y patronal se reúnen este lunes

Madrid, 13 de octubre de 2024.- – El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reúne este lunes con sindicatos y patronal para abordar la reforma de la incapacidad temporal (IT). El encuentro, que tendrá lugar a las 12:30 horas, se produce tras la polémica generada por la propuesta de la ministra Elma Saiz de permitir la reincorporación gradual de trabajadores de baja médica, una idea que ha encontrado el rechazo frontal de los sindicatos y el apoyo de la patronal.

La ministra Saiz defiende su propuesta de «bajas flexibles» como una forma de «ampliar derechos» y avanzar en «justicia social», insistiendo en que no busca reducir el gasto en IT. Sin embargo, sindicatos como CCOO y UGT han expresado su rechazo a la propuesta y han advertido que no la negociarán en la reunión de este lunes. Consideran que la propuesta no se ha planteado adecuadamente y que no cuenta con respaldo sindical.

Por su parte, la patronal CEOE ve con buenos ojos la propuesta de la ministra y considera que puede ser positiva para la eficiencia y la gestión de las bajas laborales.

Puntos clave del debate: