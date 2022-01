Denuncian el impago en nómina de guardias realizadas por trabajadores de ambulancias

Comparte en redes sociales













Desde el comité de empresa de Ambuvital denuncian que los trabajadores del transporte sanitario en la provincia de Cáceres se encuentran inmersos en una disputa entre las empresas adjudicatarias del concurso de emergencia que saco el SES.

El problema surgido es el no abono en nómina de las guardias realizadas en

la segunda quincena de noviembre ” y en muchos casos también las realizadas en la primera

de diciembre, viéndose mermado el poder adquisitivo de los trabajadores en estas fechas

tan señaladas para todos o simplemente afrontar los recibos correspondientes.”, se expresa en un comunicado.

Según el comité, la respuesta por parte de AMBUVITAL ha sido “que la empresa saliente, en este caso COEXAM, no ha facilitado la información necesaria para abonar esos conceptos y que

cuando dispongan de ella se procederá al pago”.

A su vez COEXAM ha comunicado al comité de empresa “que esa información ha sido

transmitida en tiempo y forma a AMBUVITAL y que ellos han realizado la transferencia

correctamente”.

Por ello, el comité de empresa señala que no quiere entrar en una guerra que no les pertenece, pero han avisado de que ” estos problemas entre empresas no pueden salpicar a los trabajadores y han instado a la solución inmediata de lo sucedido, no descartando tomar las medidas

necesarias.”

Abundan en más problemas como los cambios de planilla sin previo aviso, con lo que ello conlleva para la conciliación familiar, la falta de uniformidad o la reposición de gel hidroalcohólico inmerso en una ola de COVID.

El sector, según se afirma en la nota, se encuentra agotado de todas estas situaciones y no descartan realizar las acciones necesarias para que esto cambie puesto que además también se encuentra paralizada la negociación del convenio por parte de la patronal, el cual podría solucionar

muchos de estos problemas.

El comité de empresa considera que ” estos problemas desaparecerían si el SES asumiera el servicio y lo hiciera público mejorando así la calidad asistencial para los usuarios y los problemas de los trabajadores ante este tipo de empresas.

El comunicado concluye señalando que los técnicos de emergencias sanitarias ” seguiremos dando la cara día a día como siempre hemos hecho “.