Denuncian la amortización de la plaza de educador/a social en los Servicios Territoriales de Cáceres

Desde el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura (COPESEX) se denuncia lo que se considera ” un hecho injusto que va a tener lugar el próximo 11 de enero en la correspondiente mesa negociadora. “

La Junta de Extremadura pretende amortizar una plaza de educador/a social de los Servicios Territoriales de Cáceres, en la Sección de Apoyo y Recursos para la Infancia y la Familia, para reconvertirla en una de psicólogo/a. Desde la Administración necesitan a un psicólogo/a en dicho puesto y en vez de crear una plaza, van a amortizar una de las nuestras. “, se señala en un comunicado.

Desde dicho colectivo se indica que ” sin menoscabar la necesidad de un/a psicólogo/a, no nos parece objetivamente adecuada la amortización de la plaza de educador/a social. Somos conscientes de que los equipos de trabajo deben ser multiprofesionales como marca la normativa vigente y de la necesidad de crear una plaza de psicólogo/a en este ámbito, no obstante, esto no debe hacerse a costa de la destrucción de puestos de trabajo de otra categoría profesional.”

” No cubrir esa plaza de educador/a social y por tanto, amortizarla, supone aumentar la carga de trabajo en los equipos de los Servicios Territoriales, saturados ya de expedientes. Además, como consecuencia, los plazos de valoración de los casos se alargarán, lo que generará un mayor tiempo de permanencia de los menores tutelados en los centros de acogida.

Las plazas de educador/a que existen actualmente en los Servicios Territoriales tienen un contenido funcional que justifica su presencia en los ETAIF, tanto en los Equipos de Acogimiento Residencial como en los Equipos de Recepción y Valoración de la Demanda, en el Equipo de Acogimiento Familiar y en el Equipo de Absentismo Escolar y Fiscalía de Menores de 14 años.”

La creación de una plaza de psicólogo/a implica un aumento salarial que choca con la actual política de austeridad y contención del gasto que vivimos actualmente en la administración. Por tanto, mantener la plaza de educador/a tal y como aparece actualmente en la RPT, contribuye a ese objetivo. Además, la versatilidad de nuestra figura profesional, la de educador/a, permite que podamos ejercer nuestra labor en cualquiera de los equipos que se encuentran actualmente en dicha sección.

En conclusión, solicitan que se respeten los puestos de trabajo existentes de la categoría de educador/a social que llevan ejerciendo su labor en la administración desde hace años, contribuyendo junto con el resto de perfiles profesionales a que la intervención que se realiza en el Sistema de Protección sea un trabajo más enriquecedor e interdisciplinar.