DESDE EL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES SE PIDE A LA CIUDADANÍA QUE NO SE RELAJE Y SIGA MANTENIENDO LAS RECOMENDACIONES SOCIALES

El portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que siga manteniendo las recomendaciones sociales “porque estamos viendo que en la calle se empieza a relajar espacialmente el uso de la mascarilla, y aunque una gran mayoría sigue utilizándola correctamente pero hay una minoría, especialmente y lamento decirlo porque en muchas situaciones son grupos de jóvenes, pero también hay mucha gente mayor que no lo está respetando y vemos mascarillas en el cuello o la oreja, que no previenen el contagio”.

Debemos ser conscientes de lo importante que es seguir manteniendo esas medidas, ha reiterado, “no sólo para la salud que es lo principal sino también para la economía, esta situación ha sido dura para muchas familias y empresarios, y tenemos que apoyar desde todos los sitios manteniendo esas medidas de seguridad”, porque todos somos responsables de que no haya rebrotes “y de que la economía vuelva a reactivarse”.

PISCINAS MUNICIPALES

Licerán ha informado de la evolución de las piscinas desde que abrieron sus puertas hace una semana “y en Agustín Ramos Guija el viernes 19 de junio el número de usuarios fue de 275, y el miércoles 24 fueron 453; en la del Parque del Príncipe el viernes fueron 369 usuarios y el miércoles 454; en Valdesalor fueron 52 los usuarios el viernes, y el miércoles fueron 95; y en San Jorge (Pinilla) el viernes fueron 54 usuarios, y el miércoles fueron 158”.

Aunque pueda parecer que en alguna se supera el aforo permitido con estos datos, ha aclarado el portavoz, “no es así porque si un usuario entra y sale de la piscina y ya no vuelve, se computa como un usuario, pero en ningún momento estaría rebasado el aforo”.

Todas las medidas que se han tomado “hacen que la ciudadanía está cogiendo confianza”, ha señalado, “les animamos a que las utilicen, y garantizamos que están en una absoluta seguridad para poder refrescarse y disfrutar de un rato ameno con su familia, pero hacemos un llamamiento para que se cumplan las medidas de seguridad”.

AUTOBUSES URBANOS

Licerán se ha referido el portavoz a los datos de ocupación del autobús urbano, “y durante estos últimos 15 días los usuarios han ido subiendo, pasando de los 5.300 el día 10 de junio a los 6.700 del miércoles 24 de junio, aunque seguimos lejos si lo comparamos con los 14.200 del mismo día del año pasado, pero hay que tener en cuenta que no todas las instalaciones están abiertas, que no hay línea Campus que en estas fechas la utilizaban más de 1.000 personas diariamente el año pasado, e incluso la semana siguiente el 3 de julio de 2019 se llegó a los 13.138 viajeros”.

“La ciudadanía va también ganando confianza, pero esperemos que no en exceso”, ha destacado Licerán, “el transporte público es seguro, se ha tomado las medidas correctas para que no haya contagios y les animamos a que lo utilicen con toda la tranquilidad y con la cautela por la situación que vivimos, pero que no lo hagan con miedo porque se han tomado todas las medidas necesarias marcadas por las autoridades sanitarias para que así sea”.

MERCADILLOS Y VENDEDORES AMBULANTES

El portavoz municipal cacereño se ha referido al mercadillo “y los vendedores ambulantes, conscientes de que se necesita una interlocución más fluida con el Ayuntamiento se han constituido como asociación en la plataforma ‘Orgullo ambulante’ que se reúnen con nuestra concejala de Mercados, María Ángeles Costa, para poder garantizar las medidas de seguridad pero también para garantizar la actividad que realizan”.

Ha anunciado que este miércoles todos los puestos recuperarán el número de módulos que tenían inicialmente “ya que se había limitado a 6 metros por vendedor” y habrá cambios en el itinerario de entrada y salida “para no tener que recorrer todo el mercado, ya que estaba suponiendo quejas de los usuarios. Fruto de ese diálogo con la plataforma “este miércoles vamos a probar otro itinerario diferente que esperamos que corrija esas molestias y sea beneficioso tanto para los compradores como para los vendedores”.

AYUDAS DEL IMAS

El portavoz ha detallado las ayudas que ha tramitado el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) desde el pasado día 18 de junio “en ayudas de urgencia social se han tramitado 6 por un importe de 4.052,69 euros; el total de ayudas de urgencia social desde febrero han sido 862, por importe de 404.493,92 euros; y en ayudas de leche maternizada desde el 18 de junio se ha tramitado 1, por importe de 665 euros”.

De Mínimo Vitales se han tramitado desde el día 18 de junio 117 facturas, por importe de 12.144,39 euros, y desde el inicio de la convocatoria se han tramitado un total de 280, por importe de 26.679,09 euros.

VÍDEO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Licerán ha informado de que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha lanzado el segundo video de promoción turística para el mercado nacional bajo el lema “Te estamos esperando” con el que quiere invitar “a redescubrir las 15 ciudades patrimonio, entre ellas Cáceres. Son ciudades seguras, con nuevas experiencias para disfrutar de sus monumentos, sus eventos culturales, su gastronomía y sus espacios naturales”.

En este segundo vídeo “se vuelven a encender las luces de los edificios más emblemáticos y las imágenes se llenan de mensajes de bienvenida a las ciudades”, ha explicado, “la versión en inglés se distribuirá en todas las consejerías de turismo de las embajadas de España a través de Turespaña para el mercado internacional”.