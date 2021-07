Detenida una youtuber cubana en plena entrevista en el programa ‘Todo es Mentira’

La youtuber cubana Dina Stars ha intervenido por videollamada en el programa de Cuatro ‘Todo es mentira’ para hablar de la situación en el país tras varios días de protestas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. En plena conexión, la youtuber ha avisado de que las fuerzas de seguridad se encontraban en la puerta de su domicilio y ha tenido que abandonar el programa al ser detenida.

El programa ‘Todo es mentira’ ha sido testigo directo de la detención de la youtuber cubana Dina Stars. El programa de Cuatro ha contactado con Stars para conocer la situación que se vive en el país a raíz de las protestas del contra el régimen castristas. Mientras explicaba lo que está ocurriendo en su país, la policía ha llegado a su casa para llevársela.

“La seguridad está ahí fuera“, ha afirmado Stars antes de dejar su ordenador en manos de una compañera de piso, y dirigirse a los agentes. La presentadora del programa, Marta Flich le ha pedido a su amiga que intentara relatar en director la conversación entre Dina y la policía, y tras unos instantes de tensión, la youtuber ha regresado para confirmar que debía abandonar el domicilio con los agentes.

“Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos. Me tengo que ir“, ha zanjado antes de abandonar la conexión.

La amiga de la youtuber, Miloh ha vuelto a intervenir en el programa tras la detención de Stars. “Sabíamos que esto podía pasar. Tenemos mucho miedo. Por favor, que se entere toda la prensa internacional de lo que está pasando”, ha manifestado.

Sobre la detención de su amiga, ha afirmado que “la policía la estaba persiguiendo y vigilando, porque ella no vive aquí y aún así sabían dónde estaba”.