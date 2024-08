Detenido el asesino del niño de Mocejón, una muerte brutal y sin sentido

Mocejón, Toledo.- – La Guardia Civil ha logrado detener al presunto autor del asesinato del niño de 11 años que ocurrió en el campo de fútbol de Mocejón, Toledo, el domingo pasado. El joven de 20 años, que se había dado a la fuga desde el momento de los hechos, ha sido arrestado y confesado parcialmente el crimen.

Según fuentes de la Guardia Civil, el sospechoso, un joven de nacionalidad española, podría sufrir alguna afección mental. La investigación se centró en el entorno de Mocejón, con la principal hipótesis de que el asesino conocía a la perfección el pueblo toledano.

Los guardias de la Comandancia de Toledo han interrogado a varios sospechosos, todos muy jóvenes, y han registrado dos viviendas de la localidad, en las calles Juan XXIII y Dalí, relacionadas con familiares del presunto homicida.

El niño falleció el domingo pasado tras ser agredido con un objeto punzante a las 10:00 horas mientras jugaba con otros compañeros en el campo de fútbol de Mocejón. El autor de los hechos iba con el rostro tapado por un pañuelo y logró escapar por un agujero en la valla que rodeaba el recinto. Asestó más de diez puñaladas al pequeño.

La familia del niño ha pedido prudencia y no criminalizar a nadie hasta que se determine la verdad. «Queremos que se deje trabajar la Guardia Civil y que cuando la Guardia Civil tenga a este indeseable, que nos diga: es éste. Independientemente de dónde venga, de quién sea, no lo sabemos. Entonces, sí que pedimos mucha prudencia y que no se criminalice a nadie, porque son momentos muy duros los que está pasando mi familia», afirmó el portavoz.

La detención del sospechoso es un paso importante en la investigación y es esperado que se pueda determinar la verdad detrás del crimen.