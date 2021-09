Días de luz, la gira de Pablo Milanés llega a Plasencia el próximo 25 de septiembre en Plasencia

Comparte en redes sociales













El trovador cubano interpretará sus nuevas composiciones y los temas de siempre, como ‘Yolanda’, ‘Ya ves’ o ‘Para vivir’. Estará acompañado por Miguel Núñez, al piano, y la chelista Caridad R. Varona

El cantautor Pablo Milanés presentará en el Teatro Alkázar de Plasencia, el sábado 25 de septiembre, su gira ‘Días de Luz’, una puesta en escena con un formato íntimo y reflexivo con la que quiere abrir un nuevo horizonte, tan necesario en estos tiempos, a partir de una reflexión más intimista y a la vez esperanzadora. A sus 78 años, el trovador cubano se sube a los escenarios con las mismas emociones que la música le ha proporcionado en más de seis décadas como cantautor.

Pablo Milanés, uno de los principales exponentes de la canción de autor en español, ha sabido abordar una amplia diversidad de géneros de la música cubana y americana, en la totalidad de su obra: desde la tradición a la modernidad, del ‘filin’ a la nueva canción, pasando por el jazz, la rumba, el son o el bolero, gracias a su amplia versatilidad interpretativa.

Las entradas para este concierto, que comienza a las 20:30 horas, https://www.wegow.com/es-es/conciertos/concierto-de-pablo-milanes-en-plasencia y en la taquilla del Teatro el día antes del concierto (de 18 a 21 horas) y dos horas antes del inicio de la actuación.

La gira ‘Gira de Luz’ es una puesta en escena con un formato íntimo, acompañado en el escenario por Miguel Núñez, al piano, y la chelista Caridad R. Varona, aunque no menos sorprendente y emocional, donde habrá nuevas composiciones como ‘Día de luz’, un canto a las incertidumbres actuales y al amor como su refugio, o la más reciente ‘Esperando el milagro’, que invita a una profunda reflexión sobre la trágica pandemia que ha asolado al planeta. Pero no faltarán sus temas clásicos como: ‘El breve espacio en que no estás’, ‘Yolanda’, ‘Ya ves’ o ‘Para vivir’, que siguen definiendo la naturaleza y singularidad de su alma de trovador.

Tras recibir dos Grammy Latinos en 2006, y un Grammy a la Excelencia Musical en 2015, el compositor ha continuado componiendo y grabando en solitario y en colaboraciones con otros músicos.

Recientemente, el sello Universal Music Spain publicó su catálogo musical, compuesto por más de 400 canciones, en todas las plataformas de música, como un legado que quedará para las nuevas generaciones. Pablo Milanés prepara nuevos proyectos, como el lanzamiento internacional de un disco en inglés que reúne clásicos del jazz americano y un trabajo solo con su guitarra, con temas nuevos y otros antiguos nunca publicados.