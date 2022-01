Distinto, el debut de Kiko Hernández en el teatro, inicia una gira por todo el país tras su estreno en febrero

El Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz acoge la presentación absoluta de la obra el 11 de febrero El 26 de ese mes se representará en Valladolid y en marzo en Palma de Mallorca, entre otras ciudades La gira llevará el montaje hasta el mes de octubre por toda la geografía española hasta recalar en noviembre de 2022 en el Teatro Amaya de Madrid El director de cine Juan Luis Iborra dirige esta pieza teatral de Juan Andrés Araque Pérez, una coproducción de Porrona Producciones y Grupo Marquina Producciones La actriz Eva Marciel y los actores Blas Caballero y Fran Antón

completan el reparto Distinto, el retrato de un triunfador que supone el debut teatral de Kiko Hernández, emprenderá una gira por todo el país tras su estreno absoluto el próximo 11 de febrero en el Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz, donde la función de las 20 horas está completa y ya está a la venta una segunda a las 17 horas. El colaborador y presentador de televisión protagoniza esta obra inédita de Juan Andrés Araque Pérez, dirigida por el cineasta Juan Luis Iborra y coproducida por Porrona Producciones y Grupo Marquina Producciones. La actriz Eva Marciel y los actores Blas Caballero y Fran Antón completan el reparto de Distinto. La gira de Distinto la llevará el 26 de febrero al Teatro Zorrilla de Valladolid y en marzo al Trui Teatre de Palma de Mallorca, entre otras ciudades. A lo largo de 2022, recorrerá buena parte de la geografía española antes de presentarse en Madrid, en noviembre de 2022, en el Teatro Amaya. De Andalucía a Castilla y León, de la Comunidad de Valencia a Islas Baleares, de Aragón a Murcia, Extremadura o Cataluña, Distinto cubrirá gran parte del país con su historia de un triunfador que lo ha conseguido todo en su vida, y que desde un origen humilde ha llegado a convertirse en una persona de éxito, aclamado, querido y deseado por todo el mundo. El equipo de Distinto lo completan Juanjo Llorens (Diseño de iluminación); Asier Sancho (Diseño de escenografía); Luis Santamaría (Coreografía); Sonia Hernández (Vestuario); Sesera Martí (Sastrería); José Merina (Maquillaje y Peluquería); María La Cartelera (Diseño gráfico); Álvaro Mouriz (Distribución); Fran Martí (Producción ejecutiva); y Nico García (Prensa). Sinopsis Alejandro lo ha conseguido todo en su vida, desde un origen humilde ha llegado a convertirse en una persona de éxito, aclamado, querido y deseado por todo el mundo, además de ser un hombre muy atractivo ha conseguido a sus 43 años ser el mejor productor del país, no hay serie o película que no se realice en su productora VALGA PRODUCCIONES. A nivel personal también es un hombre muy afortunado, pues habiendo conseguido profesionalmente mucho más de lo que jamás podría imaginar, en el ámbito familiar no puede ser más feliz, tiene una esposa maravillosa, amigos desde la infancia con los que sigue manteniendo la misma relación desde niño y además siente un gran respeto por su suegro Norberto, persona intachable el cual, después de una vida de sacrificio y disciplina como militar de alta graduación, ha perdido a su mujer y por un tiempo ha ido a vivir junto a su hija y yerno. Alejandro se siente totalmente realizado, aunque es una persona tan humilde que su único afán es que su familia y amigos sean felices, todo lo que ha conseguido lo utiliza para que no les falte de nada, ni siquiera el prestigioso premio que ha recibido su empresa como mejor productora del año hace que Alejandro pierda su esencia, nada que ocurra puede romper un mundo tan perfecto…