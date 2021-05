DOMINGO DIAZ-AMBRONA,UN ILUSTRE INGENIERO EXTREMEÑO OLVIDADO.(I)

Comparte en redes sociales













Los extremeños somos muy dados a olvidar a nuestros paisanos ilustres.¿Será porque tenemos tantos? Uno sin duda es Domingo Díaz-Ambrona,Ilustre Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,con obras importantes,una de ellas el complejo de embalses conjuntos de Entrepeñas-Buendía(Guadalajara),con más de 2.400 millones de m3 de agua,del que fue Ingeniero Director,y que yo tuve el honor de ver con él el día 7 de marzo de 1950-hace ya 71 años-con un pequeño grupo de estudiantes extremeños de ingeniería(de Minas,Industriales y Montes) a los que reuní con nuestra JUVENTUD UNIVERSITARIA EXTREMEÑA DE ENTONCES ,anterior al HOGAR EXTREMEÑO DE MADRID.Lo publicó HOY de 10 de marzo de 1950

Todo esto viene a cuenta de que,ordenando mi biblioteca,me encontré un libro encuadernado en piel a la antigua de D.Domingo,titulado PANORAMA,pero cuyo contenido aparte de varios generales contaba con dos trabajos “Ideal extremeño” y “Una nueva Extremadura” que siempre me sedujeron y a los que voy a referirme en dos o tres artículos,si el Director me lo permite, pues me parecen muy interesantes,ya que el libro es de 1933 y se refiere a los riegos en Extremadura.Y si se habla del Ministro de Obras Públicas socialista en aquella época,Indalecio Prieto,también hay que hablar de los Ingenieros Díaz-Ambrona(extremeño) y Ansorena.Vamos a ver.

IDEAL EXTREMEÑO

El texto es el de una conferencia leída en la Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz (entonces no era todavía Real) el 29 de mayo de 1932,y en ella se refiere a un grupo de paisanos que pretendían estudiar el Estatuto extremeño,tema análogo que en aquel momento era relevante sobre todo en Cataluña,País Vasco y Galicia,que es al final los que salieron,salvo el último quizás.

Comenta todos estos epígrafes : La Indeterminación de Extremadura como realidad física,La idea federal en Extremadura( no es nada partidario),Nitidez del concepto ideal de Extremadura como esencia de España,El ideal extremeño alcaloide del ideal español.El sino histórico de España,Papel de España en Europa.Palabras de Keyserling (España ha de enseñar a Europa…),Extremadura es a España lo que España es a Europa.Renacimiento español.Valor permanente del ideal hispano,Pobreza actual de Extremadura,Vísperas de grandeza.La misión de España en Europa,en América ,frente al Islam,frente al mundo,en la organización de la paz,terminando con el problema cultural extremeño,el agrario,la Universidad,…,apostillando que para muchos hablar de ideales es “algo semejante a ponerse a escribir versos sobre la cubierta de un barco incendiado…y que parece mejor ocuparse de las cercanas y urgentes que afectan al momento presente”.

De esas,COMO POR EJEMPLO LOS RIEGOS DEL CIJARA escribiré en el siguiente trabajo “Una nueva Extremadura”,que ya trataremos.