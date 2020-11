DON GUILLERMO, DON EMILIANO, DON JAVIER; HECHOS Y NO PALABRAS

Comparte en redes sociales













Tienen la costumbre los lideres autonómicos del Partido Socialista Obrero Español, especialmente los de Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura, de salir de vez en cuando a matizar, cuestionar o incluso criticar determinados posicionamientos de su partido en asuntos de política nacional; valoraciones que pueden ser bien intencionadas e incluso ciertas pero inútiles.

Inútiles porque a nadie engañan, suponen una cortina de humo – siempre ligera cortina por otro lado – con la que intentan que cale el mensaje diferencial – eso pasa allí pero no pasa aquí – y no os preocupéis que yo soy español, constitucionalista y demócrata como el que más. Con esto intentan amarrar un voto conservador, que han tenido, un voto que procede directamente de ámbitos ajenos a la izquierda o al socialismo y que es decisivo para su triunfo electoral porque vale doble, el que pierden los partidos que podrían recibirlo y el que gana el PSOE. Importante.

Pero los trapos calientes y las medias tintas se han terminado. El PSOE gobierna con un partido que es totalitario, que se declara marxista leninista y comunista, que cada cosa tiene su detalle, y que ni es democrático ni es constitucionalista. Es un partido que bebe en unas fuentes ideológicas, que asume como propias, que están condenadas por la Unión Europea a través de resoluciones de su Parlamento. ¿Qué dirían si el Partido Popular gobernase con un partido que se declarase abiertamente fascista, que no hay ninguno en España? Pues eso; hechos y no palabras don Guillermo, don Emiliano y don Javier.

El PSOE pacta abiertamente con partidos independentistas, ni democráticos ni constitucionalistas, que no son lo primero porque pretenden imponer su minoritaria ideología al resto de los españoles por la fuerza, ni lo segundo; porque pretenden como los comunistas de Podemos romper la Constitución y el consenso entorno a ella creada. Estos partidos en algunos casos además ni condenan el terrorismo ni asumen sus desmanes, es más están orgullosos de su relato y ningunean a las víctimas, lo que provoca un asco insoportable. ¿Acaso esto pasa en algún otro país de Europa? Pues eso; hechos y no palabras don Guillermo y don Emiliano.

Y el PSOE también permite que estos comunistas e independentistas nos den lecciones de democracia, pongan etiquetas que quieran y ejerzan una insoportable y deleznable, además de incierta, superioridad moral, dando lecciones de lo que no son al conjunto de la sociedad. A lo que se une el intento de controlar el pensamiento dando patente de verdad o mentira oficial a las noticias, informaciones y publicaciones de cada día ¿Recuerdan lo que pasó cuando el PP quiso hacer lo mismo? ¿Dónde están todos los que hablaron entonces? ¿Vergüenza da verlos no salir ahora con ímpetu semejante? Pues eso don Guillermo, hechos y no palabras.

Miren, queridos dirigentes y militantes del Partido Socialista, ustedes gobiernan con los que asumen la ideología y legado histórico de quienes en tres años de revolución rusa hicieron más muertos que en los veintitrés de reinado del Zar Nicolás II; de los que mataron de hambruna a casi treinta millones de personas para vender el trigo a USA; y de los que pactaron con Hitler el reparto de Polonia y Europa oriental dando lugar a la Segunda Guerra Mundial.

Miren, queridos socialistas, ustedes se apoyan en independentistas y antiguos terroristas que tiene a sus espaldas golpes de estados y cientos de muertos asesinados impunemente, que son racistas y supremacistas, y que tienen por textos sagrados escritos que menosprecian a las mujeres en el mejor estilo del despreciable licenciado Simón con las enfermeras. ¿Por cierto que dirían si esas declaraciones, propias de un canalla, las hubiese realizado alguien en el marco de una administración popular?

Pues eso queridos Presidentes del PSOE, hechos y no palabras, la vergüenza tiene un límite y el decoro también; NO TODO VALE PARA ESTAR EN EL GOBIERNO y ustedes tienen instrumentos partidistas e institucionales para cambiar las cosas, EJERZAN Y NO HABLEN; lo demás es un ejercicio inútil de distracción que a nadie engaña. HAY QUE ELEGIR entre la comodidad del SILLÓN, a riesgo de perderlo, o la dureza del enfrentamiento, a riesgo de ganar el HONOR. De no hacer lo que creemos que su conciencia les llama a hacer y no se atreven a hacer todavía perderán lo uno y lo otro; sus votantes conservadores están ya en otras lides puesto que han comprendido que apoyando a ustedes refuerzan este despropósito disgregador antidemocrático y contrario a la Constitución que se alienta todos los días desde el Gobierno, a eso no juegan.

Están al descubierto y con sus lamentos y paños calientes a nadie ni convencen ni engañan; triste destino el de los españoles con un Vicepresidente del Gobierno que sólo puede viajar a Bolivia a la toma de posesión de un Presidente afín en ideología porque no le recibe ningún Gobierno de la Unión Europea; y amargo trago como ha puesto en su sitio al engreído Sánchez el Presidente Biden al no incluir en su agenda de llamados al plagio doctor que nos dirige, a Irlanda si, a España no ¿Será porque es Católico Apostólico Romano? Curioso verdad…

Hechos no palabras; de lo contrario pagarán los platos rotos de Pedro Sánchez y compañeros de locura en sus autonomías, si no al tiempo; ya pasó antes. Cuando digan hasta aquí hemos llegado realizarán un ejercicio de dignidad que contará con muchos adeptos, mientras tantos dejen estas lastimeras manifestaciones que ni convencen ni sirven para nada.

