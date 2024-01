Ecologistas en Acción Cáceres celebra el traslado del Centro Budista fuera de la Red Natura

Ecologistas en Acción Cáceres ha expresado su satisfacción por el traslado del proyecto del centro budista, que inicialmente pretendía erigir una estatua de Buda de 47 metros en lo alto del monte público de Arropé. Según la organización ecologista, el proyecto inicial era totalmente contrario a la Orden de 28 de agosto de 2009 que aprueba el “Plan rector de uso y gestión de la Zona de Interés Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”, así como a la legislación europea para la conservación de la Red Natura y a la jurisprudencia acumulada en los últimos años.

El grupo ecologista señala que el centro budista afectaba claramente a las unidades paisajísticas de la ZIR (Zona de Interés Regional), en particular al Cerro Arropé (583 m), un “monte isla” de interés geográfico y paisajístico. Según la organización, el proyecto no respetaba las características etnográficas de protección del espacio natural, ya que no correspondía en diseño y composición con las estructuras predominantes del medio rural en el que se ubicaba, ni con los materiales, colores y texturas de tipo rústico y tradicional de la zona.

Ecologistas en Acción de Cáceres define la ubicación de este proyecto como un acto de interés meramente político, ya que no presentaba alternativas de ubicación ni evaluación técnica previa. La organización denuncia el oscurantismo de las administraciones con este tipo de proyectos y celebra que finalmente se haya cumplido la legalidad sin tener que recurrir al amparo judicial.

Por último, el grupo ecologista considera que se deben depurar responsabilidades políticas y técnicas, dado que este proyecto nunca debió haberse presentado sin otras alternativas diferentes de ubicación y, mucho menos, sin pasar el filtro del Consejo Rector de la Zona de Interés Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes.