Ecologistas españoles y portugueses demandan el histórico tren nocturno Lusitania

· Renfe ha anunciado que los trenes hotel no volverán a la circulación tras el estado de alarma.

· El tren hotel Lusitania es la única conexión por ferrocarril entre Madrid y Lisboa.

· Climáximo y Ecologistas en Acción exigen a los gobiernos de España y Portugal el mantenimiento y la mejora de los servicios de trenes nocturnos y el cierre de las conexiones aéreas Lisboa – Madrid.



A finales de mayo Renfe anunció que no volverá a poner en circulación sus trenes nocturnos (el llamado tren hotel), una vez reanude el tráfico ferroviario tras el estado de alarma. Tras la oposición surgida desde varios territorios, la postura de Renfe se ha suavizado. Aun así, no se ha confirmado que no vayan a desaparecer algunos trayectos, como tampoco el tren nocturno Lusitania que une Madrid y Lisboa.

La organización portuguesa Climáximo y Ecologistas en Acción han enviado una carta a los gobiernos tanto de Portugal como de España denunciando esta posible desaparición y demandando la vuelta a su funcionamiento junto con medidas que garanticen su viabilidad.

Este tren fue el que utilizó la activista Greta Thunberg para llegar a Madrid procedente de Lisboa y participar en la COP25 el pasado mes de diciembre.Thunberg renunció a utilizar el avión debido a la enorme diferencia de emisiones de gases de efecto invernadero de ambos medios. Una opción que cada vez tiene mayor apoyo ciudadano y que algunos países, como Austria, ya han comenzado a potenciar por este motivo.

De confirmarse el anuncio de Renfe, significaría abandonar la única conexión por ferrocarril Madrid – Lisboa. Además, el Lusitania representa una de las pocas conexiones por tren entre Salamanca, Ávila y Madrid. Ecologistas en Acción enfatiza que en caso de Ávila sería particularmente dramático si además de este tren desapareciera el tren Madrid- Ferrol, ya que ambos suponen una importante conexión para esta provincia, con conexiones por ferrocarril ya muy precarias.

Por otro lado, sería una apuesta en sentido contrario a lo que se requiere para la lucha contra el cambio climático. El transporte supone el 27 % de las emisiones en Europa y el tren electrificado es la mejor alternativa para reducir estas emisiones en trayectos interurbanos. Eliminar estos trenes supondrá un aumento del tráfico aéreo y por carretera y por tanto iría en contra de los compromisos climáticos del gobierno de España.

Por esto, Climáximo y Ecologistas en Acción denuncian cualquier cancelación de líneas de tren y exigen varias medidas:

1. La vuelta al funcionamiento del tren hotel Lusitania en el menor plazo posible.

2. La modernización y electrificación de la línea ferroviaria que une Madrid con Lisboa.

3. Un plan de inversión pública en el tren que permita modernizar y electrificar las vías y recupere trenes nocturnos.

4. Puesta en marcha de un proceso desde los gobiernos español y portugués para que los trenes nocturnos, por su capacidad para ahorrar emisiones de gases de efecto invernadero frente al avión, sean considerados obligación de servicio público en la UE.

5. Ampliar la conexión por ferrocarril convencional electrificado y de calidad entre ambas capitales ibéricas vía Extremadura.

6. Eliminar la conexión aérea entre Lisboa y Madrid, que actualmente transporta a 1,4 millones de pasajeros al año.