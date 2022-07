EL ALCALDE DE FUENTE DEL MAESTRE HA COMUNICADO QUE EL AGUA DOMÉSTICA SE PUEDE BEBER Y ACLARA QUE EL COLOR ALGO TURBIO ES POR LA PRESENCIA DE MANGANESO

Comparte en redes sociales

Antes las inquietudes de muchos vecinos sobre si el agua que sale del grifo se puede beber, y el porqué de que sea algo turbia y no transparente; el alcalde de Fuente del Maestre Juan Antonio Barrios ha hecho un comunicado oficial este domingo 24 de Julio, aclarando ambas preguntas. Así reza el aviso oficial:

“ En relación a la primera pregunta os informo que SÍ SE PUEDE BEBER ya que, según la inspección sanitaria, es APTA para el consumo humano. Tanto la empresa encargada de la depuración del agua en el pantano de Los Molinos (PROMEDIO) , como la empresa suministradora local (AQUANEX) , vienen realizando los análisis con la periodicidad que marca la Ley y cuando algún parámetro está fuera de los rangos permitidos, o sea es mayor del marcado por la Ley, se le notifica a Sanidad para que adopten las medidas oportunas. Hasta el momento no se han adoptado ninguna.

En relación a la segunda pregunta , comentaros que el agua sale algo turbia debido a la presencia de manganeso (esto ocurre porque el pantano se encuentra por debajo del 40% de sus capacidad) . El manganeso mezclado con el cloro ( el que se le inyecta al agua para poderla beber) le da un color oscuro al agua. El color del agua del grifo no se nota mucho porque se mezcla con el agua de nuestros pozos, que no tiene manganeso. En la actualidad, estamos sacando el 20% del agua de los pozos municipales.

Si utilizamos el agua domiciliaria para las piscinas, al mezclarla con el cloro de nuestras piscinas, el agua adquiere un color más turbio, pero también es APTA para el baño.

Como podemos comprobar , la situación de almacenamiento de nuestro pantano es preocupante y alarmante. Por eso os pido que economicemos al máximo el agua domiciliaria con las medidas propuestas por PROMEDIO y que fueron publicitadas el mes pasado.

Este Ayuntamiento también está tomando medidas : se han reducido las horas de riegos, no se limpiarán las fuentes ni se baldearán las calles durante este verano; el agua de la piscina, aunque tenga color turbio, no se desaprovechará, se inició una campaña para detectar fugas, etc.

“ Una vez más, y teniendo en cuenta la situación alarmante del abastecimiento del agua que nos llega del pantano de Los Molinos, os pido vuestra colaboración “.