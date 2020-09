El alcalde de Valdefuentes, dispuesto a encerrase en el ayuntamiento si no se soluciona el problema de abastecimiento de agua al pueblo

Asegura que el Ayuntamiento ya aprobó en el Pleno celebrado el pasado 19 de septiembre de 2013 la adhesión a la futura Mancomunidad que se creara, ” no teniendo nuestro Ayuntamiento, a pesar de haberlo intentado, capacidad para cambiar la voluntad o exigirles a esos 28 municipios que aprueben o se integren en esa futura Mancomunidad.”

Así las cosas, ” Les hemos contestado a la Confederación, indicándoles que toda la documentación que nos requieren y que es de nuestra competencia, obra en su poder a través del Proyecto que le enviamos el pasado 24 de Junio, y en relación al Informe Sanitario que ahora nos piden, que ya se ha solicitado al Centro de Salud de Valdefuentes y que se lo enviaremos en cuanto lo recibamos.”

Además, ” les hemos requerido que nos informen en relación a los Municipios que actualmente están abasteciéndose de citada Presa de Santa Lucía, sin estar constituida la Mancomunidad, si también les han pedido la misma documentación que a nosotros. Por supuesto todo ello lo hemos puesto, a los efectos oportunos, en conocimiento del Defensor del Pueblo.”Además se ha recibido informe de la empresa que gestiona el Servicio de Agua en Valdefuentes, (TECVASA), ” en el que nos indican que la estimación de agua en nuestro Embalse para abastecimiento, después de las últimas lluvias, si la calidad no empeora, es de aproximadamente 15 días, siempre que las condiciones meteorológicas no cambien.”

” Ante esta situación, y como quiera que hasta la fecha no hemos recibido respuesta desde la Junta de Extremadura sobre plazos y fechas previstas para el abastecimiento efectivo desde la Presa de Santa Lucía a través de la Etap de Trujillo, y tal como os informé y le comuniqué al Presidente de la Junta, en sendos escrito remitidos el pasado 28 de Agosto y 15 de Septiembre, en relación a que hoy adoptaríamos algunas medidas para concienciar a la sociedad sobre el grave problema que padecemos si no recibíamos dicha respuesta al abastecimiento; os comunico que si antes del 30 de Septiembre, salvo que nos auxiliara la Providencia, no hemos recibido a través de la Junta de Extremadura, o de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la solución al abastecimiento urgente que necesitan nuestros Vecinos, bien desde la Presa de Santa Lucía, o bien como le propuse a la Consejera para Transición Ecológica y Sostenibilidad y al Dr. Gral. de Infraestructuras, mediante el transporte de camiones cisternas, me encerraré en el Ayuntamiento a partir del próximo 1 de Octubre, de lunes a sábado desde las 9:00 hasta las 21:00 h.

Esta comunicación se le ha remitido por email al Presidente de la Junta de Extremadura, al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, a la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad y al Dr. Gral. de Infraestructuras Hidráulicas.