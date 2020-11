El ayuntamiento de Cáceres celebra el Pleno de la Infancia

Comparte en redes sociales













Han asistido niños y niñas de diferentes centros escolares de la ciudad

El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado esta mañana el Pleno de la Infancia con el objetivo de visibilizar los derechos de los más jóvenes. El evento ha contado con la participación de niños y niñas de distintos centros escolares de la ciudad. El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha informado sobre algunos proyectos que se han llevado a cabo gracias a las sugerencias realizadas en el pleno del año pasado. Entre las iniciativas destacan el proyecto de creación de una ONG para acoger a perseguidos políticos de Colombia y la instalación de aparcabicis en las puertas de todos los colegios de la ciudad.

Por otra parte, Salaya, ha recordado que en el pleno del año pasado se propuso que hubiera mas calles con nombres de mujeres en la ciudad, “es algo en lo que se ha avanzado. Algunas calles han cambiado de nombres, como la céntrica avenida Primo de Rivera que ahora se llama Clara Campoamor”. Entre otras medidas que se han llevado a cabo, se ha resaltado la campaña que puso en archa la concejalía de Asuntos Sociales ‘¿Azul o Rosa? Qué más da. Los juguetes no tienen género. No se lo pongas tú’ con el objetivo de luchar contra el uso sexista de los juguetes, “es una propuesta que sale directamente de este pleno, de vosotros”, ha declarado el alcalde.

Respecto al trabajo de los jóvenes, Salaya ha avanzado que está en proyecto la creación de una oficina que “trabaje en el retorno del talento, para que puedan volver a la ciudad muchos de los jóvenes que han tenido que marcharse”. El alcalde ha agradecido la participación de los estudiantes, en un acto en el que han participado también Paula Rodríguez, y la representante de la Comisión de Infancia, Ángela Pizarro.