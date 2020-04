EL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES CREARÁ UNA MESA DE TRABAJO CON LA HOSTELERÍA PARA TOMAR MEDIDAS ENCAMINADAS A MANTENER LOS NEGOCIOS Y LOS PUESTOS DE TRABAJO

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha informado de que la próxima semana está prevista la creación una mesa de trabajo con las asociaciones más representativas de la hostelería “para llegar a puntos de encuentro, para conservar el mayor número de puestos de trabajo y ayudarles a que sobrevivan a esta crisis. Estamos muy preocupados por la situación en la que van a quedar los hosteleros, tanto los propietarios como los trabajadores, ya que es una parte importante del tejido económico de la ciudad”.

Estamos trabajando con los técnicos en varias líneas, ha detallado, “cómo ampliar la superficie permitida de muchas terrazas cuando sea posible y cumpliendo la normativa de accsibilidad, agilizando y facilitando que pueda ampliarse para mantener el número de clientes pese a las nuevas restricciones. Estamos estudiando la posibilidad de eliminar aparcamientos puntualmente para esta ampliación o para mover terrazas y permitir el espacio en la acera, siempre que se pueda circular por la zonas peatonales y aceras”.

Estudiamos también la devolución de las tasas, “en la parte proporcional en que no ha sido usada este año, y trabajamos en intentar modificar la ordenanza para que en 2021 tengamos descuentos en esas tasas, entendiendo que vamos a necesitar un periodo largo para la recuperación. No podemos devolver este año entero porque no hay posibilidad de devolver los meses en que se ha estado funcionando durante este año”.

Además queremos buscar fórmulas, ha señalado el alcalde, “como pintar en el suelo la posición de las mesas, que permitan a la Policía Local controlar de forma más ágil el cumplimiento de las distancias, y se va a poner más Policías a trabajar en el control de las terrazas, para tener a más policías emitiendo informes que nos permitan aumentar esos permisos de terrazas y llevar a cabo las ampliaciones con todas las garantías”.

Salaya ha anunciado que se quiere recuperar lo máximo posible la normalidad en el trabajo del Ayuntamiento, “y el próximo lunes se celebrará una Junta de Gobierno, y a partir de entonces se van a volver a convocar los órganos del Ayuntamiento de forma ordinaria (plenos, comisiones y consejos rectores) cuando haya asuntos que debatir, y se realizarán de forma telemática. Para el próximo martes se va a convocar el Comité de Seguridad y Salud que tiene mucho que decir en la desescalada. He pedido a los concejales que al inicio de cada uno se guardará un minuto de silencio por las víctimas”.

Queremos recuperar la normalidad en lo máximo posible, ha señalado, “para dar todas las garantías en la transparencia de la gestión, que hemos mantenido durante toda esta crisis” y la incorporación de los trabajadores a sus puestos físicos será lenta y se hará de forma gradual “una parte muy importante seguirán con teletrabajo, y ahora se está trabajando en un rendimiento muy alto. Muchos a la salida de esta crisis seguramente seguirán teletrabajando algunos días de la semana”.

Por otra parte, la Policía Local de Cáceres puso en la jornada de ayer 24 denuncias por saltarse el Estado de Alarma, de ellas 7 a peatones y 16 a vehículos, y 1 a un paseador de perros. 2 de ellos son reincidentes y 2 multireincidentes. Fueron controlados 122 peatones y 317 vehículos.

Hubo 4 denuncias por vertido de escombros, “y queremos que quede claro a toda la ciudadanía que el Ayuntamiento sigue controlando otro tipo de actividades, y nadie debe pretender aprovechar estos días para verter ilegalmente escombros porque vamos a seguir siendo rígidos con el control del vertido de escombros”.

También se ha referido al autobús urbano “y nuestra intención es que en la fase 1 de la desescalada vuelvan al horario normal con pequeñas variaciones, como mantener una temporada más el servicio extraordinario al Hospital Universitario y la Residencia Asistida para trabajadores, y no poner en marcha la línea del campus porque no hay clases”.