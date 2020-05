El AYUNTAMIENTO DE CÁCERES RECOMIENDA QUE LOS VEHÍCULOS CIRCULEN A MENOS DE 30 KILÓMETROS/HORA EN TODO EL CASCO URBANO

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha informado de que el próximo lunes se pondrá en marcha el Plan de Movilidad Extraordinario, “con medidas de carácter temporal y para hacer seguras las zonas de mayor afluencia, y que cuenta con el visto bueno de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX) y aunque pueden suponer algunas molestias para los residentes, son necesarias para la seguridad de todos los cacereños y cacereñas”.

En dicho plan se incluyen recomendaciones para vehículos y peatones, ha explicado, “para los vehículos, que circulen a menos de 30Km/h en todo el casco urbano en los horarios habilitados para la actividad física, porque se están produciendo invasiones de los carriles para mantener las distancias de seguridad, y por ello incluso cuando circulemos por zonas que no estén restringidas al tráfico, lo hagamos a no más de esa velocidad porque se puede frenar si se produce una invasión del carril”.

Y para los peatones circular por la acera de la derecha o en el sentido del tráfico rodado, guardando siempre la distancia social recomendada de 2 metros, “y en las zonas de más afluencia se trasladará al suelo con señales horizontales que recordarán esta recomendación a los peatones. Es importante respetar los sentidos para intentar evitar encuentros frontales con otros peatones y mantener las distancias sociales”.

En cuanto a las acciones de peatonalización, ha detallado, “solo podrán acceder residentes a sus garajes, y circular las bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal (VMP) a 10 km/h, en las calles San Antón, Clavellinas, Parras y la Plaza Obispo Galarza. Y también podrán acceder los taxis que lleven a residentes a sus garajes”.

Se cortará al tráfico sin horario la Avenida de España (salvo un carril de salida a continuación de Alfonso XI hasta Primo de Rivera), los impares de Primo de Rivera y Gómez Becerra “habrá prioridad peatonal, y sólo estará permitido acceso a residentes, transporte público, bicicletas y VMP a 10 Km/h, y carga y descarga hasta las 12 horas)”. La carretera de subida al Santuario de la Montaña se cortará al tráfico en horario de 20 a 23 horas y sólo tendrán acceso los residentes.

Se eliminarán aparcamientos, excepto las plazas de Movilidad Reducida, en las calles Rodríguez Moñino, Catedrático Antonio Silva (acera pares), Periodista Sánchez Asensio (parcial, solo en una acera), Camino Llano (parcial en el entorno de Eroski City), el inicio de Ronda del Carmen hasta Telepizza (está permitida la carga y descarga hasta las 12 horas) y Gómez Becerra (impares hasta calle Hermandad).

Habrá reordenación de aparcamientos en batería en aparcamientos en línea en la Avenida Virgen de la Montaña y en la Avenida de Portugal,” para dejar más espacio a los peatones para poder salir de la acera”.

Además de esto, ha señalado el alcalde, “se ponen en marcha dos corredores saludables con 2,7 kilómetros cada uno peatonalizando un carril, por lo que uno de ellos quedará cortado al tráfico”. El Corredor Sur irá desde la Avenida de Alemania (acera impares) y la Avenida Juan Pablo II hasta la Rotonda del Ferial (en sentido de entrada a la ciudad). El Corredor Norte, Plaza de Argel (eliminando estacionamientos), Avenida de Delicias (en la acera del lado cuartel Infanta Isabel), Avenida de Extremadura (con eliminación de estacionamiento en la acera del lado del cementerio) y Avenida Cordel de las Merinas hasta Ronda Norte (con eliminación de estacionamiento en la acera del lado del cementerio).

Y como medidas puntuales se permitirá acceder desde la Avenida Virgen de Guadalupe a los garajes de la Calle San Pedro, se eliminará un carril de circulación en la Calle Severo Ochoa entre las rotondas del residencial Gredos y Cáceres el Viejo, y se reforzará la señalización de acceso al Párking Obispo Galarza por la zona de Antonio Canales.

En todas las zonas habilitadas para peatones también se permiten los VMP a menos de 10 kilómetros/hora.

Aunque estas medidas se pondrán en marcha el lunes, Salaya ha señalado que el domingo se cortará Cánovas y su entorno “por previsión y para evitar aglomeraciones concretas con las salidas en los horarios establecidos”.

El alcalde ha hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas afectadas para que tengan paciencia “porque entendemos que estas medidas pueden suponer serias molestas en algunas cuestiones, pero que son medidas relacionadas con la seguridad que hay que tomar”.

Por lo que se refiere a los autobuses urbanos, el alcalde ha detallado que, si pasamos a la fase 1, todos volverán a los horarios normales desde el lunes “los únicos que no lo harán son las dos líneas que tienen la denominación ‘campus’ (Campus y Mejostilla-Campus) y si hay que acceder al campus se hará andando o en vehículo particular o en la línea 3. De momento se mantiene el autobús especial para los sanitarios del Hospital Universitario y la Asistida en los mismos horarios”.

Desde hoy y hasta el domingo se van a instalar las mamparas para proteger a los conductores, ha añadido, “y durante la semana que viene se habilitará el cobro a través de tarjeta de crédito para billetes normales, incluso para un solo billete, y la recarga de los abonos mensuales, para evitar tener manejar dinero y lo que ello supone”.

Los que hubieran adquirido el bono mensual en marzo y en la segunda quincena del mes no lo hubieran utilizado por las medidas que se tomaron, ha añadido, “podrán utilizarlo cuando prefieran en los próximos meses, con un 50% de descuento en el abono mensual, y entenderemos sólo como usuarios que no lo han utilizado a los que hayan hecho menos de 10 viajes en ese periodo”.

El Cementerio se abrirá desde el lunes en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ha explicado, “la pasada semana visitamos las obras de ampliación, y hemos estado trabajando con la brigada de obras y otros trabajadores del Ayuntamiento en la adecuación de las instalaciones. Está todo limpio y preparado para mantener las medidas de seguridad. Recomendamos a las familias que mantengan la distancia de dos metros, que lleven mascarillas, y en general que guarden todas las medidas de seguridad”.

Por lo que se refiere a los mercadillos, “aunque ya se permite su puesta en marcha hemos optado porque en la fase 1 no se va a recuperar la actividad de venta ambulante, y por tanto no habrá ninguno en esta fase. El motivo es que no pueden garantizarse las medidas de seguridad básica en su distribución, entre otras cosas porque en el principal de los miércoles en torno al 80% de quienes tienen permiso para montar los puestos son de otras localidades u otras provincias y es un riesgo inasumible en estos momentos”

Por otra parte Salaya ha señalado que el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) ya ha pagado el 90% de las ayudas que se han solicitado hasta la fecha y el 10% restante están concedidas a la espera de pago, “nos venimos moviendo en un plazo de pago de 48 horas, se ha agotado el 50% del presupuesto para estas ayudas, pero no se han interrumpido en ningún momento. Ayer se aprobaron ampliaciones para esas ayudas para poder estar preparados para lo que venga después, pero en ningún momento ha hecho falta dinero y no lo ha habido, estamos todavía muy lejos de los límites presupuestarios que marcaba nuestro presupuesto”.

El alcalde ha anunciado que en albergue de Valhondo permanecerá abierto al menos hasta el mes de septiembre “mientras se mantenga esta necesidad”.