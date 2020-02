El cambio de frecuencias de la TDT tendrá un plazo máximo de 5 meses y no perderemos ningún canal hasta entonces

Con la llegada del 5G, todos los países de la Unión Europa deben resintonizar sus emisiones para poder seguir recibiendo la oferta televisiva y usarla en otros servicios como la telefonía móvil

El cambio de frecuencias de la Televisión Digital Terrestre arrancó el pasado 13 de febrero en algunas zonas del país. El proceso se está desarrollando en varias fases y afecta a todo el territorio nacional, únicamente 8 zonas no están afectadas. Hasta el próximo mes de junio, el proceso ofrecerá emisiones simultáneas sin perder ningún canal o emisión en nuestros televisores. En el caso de Extremadura, el apagón y la necesidad de resintonizar la antena comenzaron el pasado lunes 17 de febrero.

“El cambio se debe a que hay un proceso que llamamos ‘Segundo Dividendo Digital’, que estamos haciendo a la vez en todos los países de la Unión Europea y consiste en liberar una parte de las frecuencias que se utilizan en la televisión para usarlas en otros servicios como la telefonía móvil 5G”, explica Antonio Fernández-Paniagua, subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Asegura que “este cambio se establece sin que afecte a la recepción de señal de televisión” porque se mantiene toda la oferta televisiva durante los próximos meses hasta que finalice el proceso. “Lo que hacemos, durante aproximadamente 5 meses, es emitir las nuevas frecuencias manteniendo las antiguas, por lo que tendremos la misma emisión en dos frecuencias hasta el mes de junio”.

¿Y qué debemos hacer para resintonizar nuestros televisores? En cada zona geográfica, explica Fernández-Paniagua, los canales de televisión cambian de frecuencia y para poder seguir recibiendo todos ellos se deben llevar a cabo dos tipos de actuaciones: en el caso de edificios de tamaño medio-grandes, hace falta hacer una adaptación de la instalación comunitaria del edificio. En el caso de las casas individuales y edificios de muy poco tamaño, lo único que va a hacer falta es resintonizar los televisores con la ayuda del mando a distancia cuando estén instaladas las frecuencias definitivas, no tienen que hacer ninguna adaptación. “Hay que destacar que no afecta para nada ni a los televisores ni a los decodificadores, no hay que comprar nada nuevo”, aclara el subdirector.

Para resintonizar la antena debemos acudir a un instalador registrado en telecomunicaciones, porque además esto es una condición indispensable para luego pedir subvenciones y será el administrador del edificio o el presidente de la comunidad quienes deben acudir al instalador y pedir un presupuesto. Para la instalación comunitaria de edificios medio-grandes existen unas ayudas que aprobó el Gobierno en junio del año pasado para sufragar los gastos que supone. Lo que recibe cada Comunidad de Propietarios depende del número de frecuencias, por ejemplo en Extremadura varía según la zona geográfica, ya que cambian dos frecuencias en algunas de ellas y hasta 4 en otras. “En el caso de Cáceres cambian tres, porque está en la zona de Extremadura centro”, indica.

Así, 67 áreas del territorio nacional se verán afectadas por este cambio durante los próximos meses, pero cabe recordar que no perderemos ningún canal televisivo hasta entonces.