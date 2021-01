El celador y tenor cacereño Juan Carlos Martos se lleva el pase de oro en Go Talent de Telecinco

Juan Carlos se mostró muy emocionado en sus palabras después de su memorable actuación, en la que estuvo acompañado por el pianista Antonio Luis Suárez,.

El público que asiste a las grabaciones de Go Talent, programa de máxima audiencia en prime time de la noche de los viernes, se puso en pie una vez finalizada la actuación de Martos y pidió el pase de oro para el tenor, con la anuencia de Edurne y Dani, no así con la pasividad de Risto que se mantuvo sentado mientras sus compañeros de jurado aplaudían al cacereño puestos en pie junto al público del teatro, lo que le valió un merecido reconocimiento que le ha llevado directamente a la semifinal de Got Talent 2021.