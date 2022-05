El cine documental en la lucha feminista estará presente en el Congreso de Comunicación en materia de Violencia de Género e Igualdad

Comparte en redes sociales













Lo hará a través de la visión de las directoras de “Nevenka” y “¿Qué coño está pasando?”

El Congreso de Comunicación en Materia de Violencia de Género e Igualdad que tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones “Vegas Altas” de Villanueva de la Serena del 1 al 2 de junio, acercará la labor documental de las directoras Rosa Márquez y Maribel Sánchez-Maroto en la plataforma Netflix. Estos trabajos sobre violencia de género y el movimiento feminista forman parte de “¿Qué coño está pasando?” y “Nevenka”.

La presencia de ambas expertas en el marco de la ponencia magistral “El cine documental y la Violencia de Género en España”, que será la que abra la jornada del día 2 de junio a las 9.15 horas, responde a las pretensiones del congreso que pone en marcha la Diputación de Badajoz, es decir las de un programa que parte del convencimiento de que la formación permanente y especializada en violencia de género y la realización y difusión de estudios e investigaciones que permiten dar a conocer esta realidad resulta esencial para luchar contra esta grave vulneración de los derechos humanos.

“¿Qué coño está pasando?”

El documental distribuido por Netflix y que firman Rosa Márquez y Marta Jaenes se estrenó a finales de 2019 y durante sus 86 minutos de duración pone el foco, a través de 40 entrevistas a mujeres de diversos ámbitos, en la desigualdad de género y en temas candentes como la pornografía, la gestación subrogada, la violencia sexual o la escasa visibilidad de las mujeres en los libros de enseñanza. En definitiva, en el papel del Movimiento Feminista que aspira a cambiar esa realidad.

A juicio de Rosa Márquez, la claridad en el lenguaje es importante a la hora de acercar una realidad tan compleja como la que expone este documental porque “lo que no se nombra no existe”. Ahonda en esta importancia, según la directora, el cuestionamiento constante del lenguaje inclusivo.

La lucha de las mujeres por la igualdad ha logrado en los últimos tiempos una mayor visibilidad a raíz de movimientos como el #8M o el #Metoo. A pesar de lo dicho, Márquez señala que no es algo reciente, “ya venía de antes con el tren de la libertad cuando se quería reformar la ley del aborto y el feminismo ya mostró mucho músculo y se vio que tenía fuerza y presencia en las calles”. Sin embargo, el caso de La Manada “fue un punto de inflexión que hizo a mucha gente reflexionar y darse cuenta de que estos derechos que creíamos ya conseguidos no los teníamos, cuando en un ambiente festivo una chica no podía salir sola de fiesta sin que le ocurriera algo así”.

En lo que atañe a su ámbito profesional, Márquez considera que aún faltan mujeres en puestos de creación, tanto en dirección, producción o como guionistas que aporten el punto de vista femenino en un mundo en el que los hombres tienen mayor relevancia. También faltan más mujeres con visibilidad en el mundo de la literatura a pesar de que “son mayoría de lectoras, son las que más libros compran y hay muchísimas mujeres escritoras”.

“Nevenka”

La directora Maribel Sánchez-Maroto será la segunda voz de la ponencia sobre “El cine documental y la Violencia de Género en España”. Su miniserie documental “Nevenka” se estrenó en marzo del pasado 2021 y puso el foco dos décadas después de los hechos, en la historia de Nevenka Fernández. El testimonio de la exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada (León) es, de hecho, el hilo conductor de este trabajo en tres episodios que repasa su denuncia contra el entonces alcalde Ismael Álvarez del mismo partido con la que consiguió en los tribunales una sentencia pionera en España: la primera condena a un político por un delito de acoso sexual. Esta es una historia, por tanto, “que va mucho más allá de una noticia que en su día ocupó más o menos espacio en los informativos” y que ayuda a entender también la evolución de los españoles y del movimiento feminista.

Para esta directora es evidente que ha habido cambios importantes a nivel social en los últimos veinte años en España, por lo que considera que posiblemente a día de hoy Nevenka Fernández “hubiese tenido un respaldo que entonces no tuvo”. Sin embargo, Sánchez- Maroto expresa sobre todo la valentía de Nevenka Fernández, que logró transformar lo ocurrido en fortaleza y contarlo.

Estamos ante un buen ejemplo de cómo el cine documental, señala Maribel Sánchez – Maroto, ha de ser honesto con la historia y “aportar ese punto de vista que ayude a crear conversación, a que no sea una historia que pase sin más, que nos deje reflexionando y nos ayude a poner en perspectiva de dónde venimos y lo que hemos conseguido”.

Toda la información sobre el Congreso de Comunicación en materia de Violencia de Género e Igualdad en la web www.congresocomvigen.com