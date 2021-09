El Comité de empresa de Coexam se muestra preocupado y con incertidumbre respecto a la próxima licitación del transporte sanitario

Comparte en redes sociales













Después de haber podido ojear el documento, y los servicios que desaparecen y/o se transforman,

tenemos que decir que han dejado bastante preocupados y con mucha incertidumbre a la plantilla, se expresa en un comunicado.

El Comité de empresa de Coexam considera que han desaparecido algunas unidades como varios soporte vital básico, siendo los afectados en la provincia de Cáceres, los soportes de Valencia de Alcántara, Castañar de Ibor, Cabezuela del Valle y Hoyos, la totalidad de la ambulancias UP, que han sido transformadas algunas de ellas en coches de urgencias, y ambulancias de urgencias A1U, que pasaran a engrosar el grueso del programado..

” Con todo esto no es solo que a nuestro parecer descienda la calidad asistencial el servicio de

urgencias y emergencias perdiendo estos soportes vital básico, si no que esperábamos una

ampliación de las unidades ya existentes y no lo contrario. Hay que tener en cuenta que los

soporte vital básico son de las unidades más utilizadas por el CAUE 112 a diario para la atención

de servicios, y nos preocupa que haya zonas rurales que vayan a quedarse sin unidades de este

tipo. Es más, al quedar estas zona descubiertas, provocara que las unidades que se mantienen en el pliego, en caso de ser necesario tengan que desplazarse hacia estas zona descubiertas, quedando a su vez su propia base sin cobertura.”

Entre los afectados queda la incertidumbre y preocupación de saber que ocurrirá

próximamente con sus puestos de trabajo, después de llevar algunos años desempeñando sus

funciones en ellos y al haber desaparecido de los pliegos.

Desde el Comité esperan que ” en ningún caso pueda verse mermada en numero la actual plantilla, y esperamos que con el ajuste horario necesario, debido a la gran cantidad de horas de trabajo que sufrimos en el sector, muy por encima de la media nacional, no solo no sobre nadie, si no que se amplíe la actual plantilla.”