El descalabro de la izquierda por el hartazgo ciudadano

El resultado de las elecciones madrileñas con el incuestionable triunfo de Isabel Ayuso, – 177 pueblos de 179 y ganadora en todos los distritos de Madrid – más bien histórico además de escandaloso, viene a afirmar que si el bloque de la derecha ha sido como una apisonadora sobre el de la izquierda cuanto menos nos debe llevar a reflexionar el por qué un discurso simplista, conservador y sin fisuras por lo que se ve cercano al ciudadano se impone en la comunidad más floreciente del estado español. El varapalo dado por Miguel Angel Rodríguez a Iván Redondo ha sido cuanto menos apabullante.

Dicho lo cual, es evidente el hartazgo ciudadano ante la situación actual con la actual crisis pandémica que conlleva que la economía esté bajo mínimos, las colas del hambre dominen el panorama social y que el gobierno de España, con un presidente más obsesionado en mantenerse en el poder, junto a un mastodóntico número de ministerios, a base de pagar una buena soldada a un pretendido gurú venido a menos, no sepa resolver tal crisis cuando ya han pasado quince meses desde que empezó a apoderarse de todos el desánimo, la preocupación, la desesperanza y tanta muerte incomprensible.

Actualmente, y sin ánimo de extrapolar los llamativos resultados madrileños, el descalabro de la izquierda, que ni sumando escaños le hace sombra a la derecha, es evidente y que se refrenda con la huida a su placentero refugio de Galapagar de ese político afortunadamente fracasado que es Iglesias,, habiendo envenenado el ánimo, el sentir e incluso la ideología de muchos miles de militantes y adeptos al pensamiento de izquierdas. La nueva y fresca imagen de Mónica García abanderando a Más Madrid, que no la actual vicepresidenta Yolanda Díaz, será la que lidere la nueva izquierda social a partir de ahora porque ha demostrado su cercanía y buen hacer en una campaña muy seria que la ha llevado a superar al PSOE. Asimismo, los socialistas deben reflexionar muy seriamente sobre la situación triste y anómala que surge de su fracaso madrileño, si no quieren que en el resto del estado su actual posicionamiento decaiga a límites sorprendentes. A ver si los barones regionales dicen algo coherente de una vez al margen de las imposiciones que emanan de la Moncloa, que han llevado al hartazgo no solo de hosteleros, comerciantes, autónomos, pymes y muchos sanitarios y a muchos militantes socialistas, que ante tal situación de impotencia y asombro por la deriva del partido, se han ido de esta formación y han apoyado con su voto a otros partidos porque si nó no se explica tan contundente derrota.

Quizás o sin él, el problema de la izquierda es que ni sabe asumir las derrotas y ni sabe aceptarlas. Por ello, más humildad, más reflexión, más autocrítica y más acción y sobre todo más realismo cercano a la calle, si quiere recuperar lo perdido porque el descalabro recibido en Madrid se puede extender al resto de España debido sobre todo, y como ha quedado demostrado, al apoyo a la derecha del hartazgo ciudadano.

