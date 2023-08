El director Víctor Erice, Premio Donostia en el Festival de cine de San Sebastián

El cineasta Víctor Erice recibirá un Premio Donostia en la 71ª edición del Festival de San Sebastián. La gala de entrega tendrá lugar el viernes 29 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia, donde se proyectará su última película. Se trata de ‘Cerrar los ojos’, que se estrena 50 años después de la Concha de Oro a su primer largometraje en solitario, ‘El espíritu de la colmena’.

El Festival inauguró hace 6 años una línea de Premios Donostia vinculada a cineastas cuya contribución al arte cinematográfico es indiscutible, como Agnès Varda (2017), Hirokazu Kore-eda (2018), Costa-Gavras (2019) y David Cronenberg (2022). El galardón honorífico más importante del Festival de San Sebastián homenajea en 2023 a un cineasta que, con solo cuatro largometrajes, cuenta en su historial con la Concha de Plata a la mejor dirección, la Concha de Oro a la mejor película y el Premio del Jurado y de la Crítica Internacional en el Festival de Cannes, entre otros muchos reconocimientos.

La trayectoria de Víctor Erice ha tenido siempre eco en el Festival de San Sebastián. Su debut como director, filmando uno de los tres episodios de Los desafíos (1969) junto a José Luis Egea y Claudio Guerín, fue seleccionado en la Sección Oficial y recibió la Concha de Plata a la mejor dirección. Cuatro años después, con su primer largometraje en solitario, El espíritu de la colmena / The Spirit of Beehive (1973), fue reconocido con la Concha de Oro. El sol del membrillo (1992) fue seleccionada en la sección Made in Spain, tras recibir el Premio del Jurado y de la Crítica Internacional en Cannes, y la película colectiva Ten Minutes Older: The Trumpet formó parte de la sección Zabaltegi en 2002.

Finalmente, el Festival acogerá Cerrar los ojos, tras su paso por los festivales de Cannes y Toronto, un filme sobre la memoria hilada en torno a una película inconclusa y a la misteriosa desaparición de un actor, que se proyectará tras la gala del Premio Donostia. La actriz Ana Torrent, que protagonizó El espíritu de la colmena cuando tenía seis años y ha vuelto a trabajar con Erice en Cerrar los ojos, entregará la estatuilla al realizador. Coincidiendo con el día de la entrega del Premio Donostia, el 29 de septiembre, la película se estrenará en las salas de cine en España.

Todo sobre Erice

Nacido en Karrantza Harana (Bizkaia), Víctor Erice vivió su infancia y primera juventud en Donostia.

En 1961, en Madrid, ingresó en la Escuela Oficial de Cinematografía, diplomándose en la especialidad de Dirección en 1963.

Debutó como director rodando un episodio de Los desafíos, premiada en el Festival de San Sebastián de 1969 con la Concha de Plata.

En 1973 dirigió, y escribió -junto con Angel Fernández Santos- El espíritu de la colmena, Concha de Oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián.

Su segundo largometraje, El Sur, se presentó en la Sección Oficial del Festival de Cannes de 1983, recibiendo el Hugo de Oro en el Festival de Cine de Chicago del mismo año.

En 1990, en unión del pintor Antonio López, realizó El sol del membrillo, premio del Jurado y de la Crítica Internacional en el Festival de Cannes de 1992,elegida como la mejor película de su década por las filmotecas y centros culturales de todo el mundo.

En el 2002 rodó Alumbramiento, episodio del largometraje Ten Minutes Older: The Trumpet.

En el 2005, junto al cineasta Abbas Kiarostami llevó a cabo la Exposición Erice-Kiarostami: Correspondencias, que se exhibió en Barcelona (CCCB), Madrid (Casa Encendida), París (Centre Pompidou) y Melbourne (ACMI). En ella se incluía una correspondencia audiovisual entre los dos directores, además del mediometraje La morte rouge, en el que Erice evocaba su primera experiencia como espectador de cine, vivida en el Teatro-Cine Gran Kursaal de San Sebastián.

Durante los años siguientes trabajó en videoinstalaciones: Fragor del mundo, silencio de la pintura (Centre Pompidou), sobre el pintor Antonio López, y Piedra y Cielo (Museo de Bellas Artes de Bilbao), sobre la estela funeraria del escultor Jorge Oteiza, dedicada al músico Aita Donostia en el monte Agiña (Lesaka).

En el año 2012, junto a los cineastas Manoel de Oliveira, Pedro Costa y Aki Kaurismäki, formando parte del largometraje Centro histórico realizó en Portugal Vidros partidos.

Víctor Erice ha recibido numerosos reconocimientos públicos. Entre otros, el Premio Nacional de Cinematografía en 1993; Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1995; Leopardo de Honor dedicado a toda su carrera en el Festival de Locarno de 2014.

Erice ha desempeñado una extensa labor docente en forma de cursos, seminarios y talleres. Desde que en 1960 entró a formar parte del Consejo de Redacción de la revista Nuestro Cine hasta hoy, sus artículos en periódicos, revistas y libros han sido frecuentes, dando también conferencias y lecciones en muy diversos lugares.

Cerrar los ojos, su cuarto largometraje, podrá verse en una sesión especial en el Teatro Victoria Eugenia, el mismo donde Erice, hace ahora cinco décadas presentó El espíritu de la colmena.