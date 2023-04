El Distrito Oeste de Cáceres lamenta que no haya Presupuestos Participativos al provocar falta de fondos económicos para acciones de las asociaciones

Comparte en redes sociales

Aunque ya se sabía desde hace tiempo, una vez celebrado el pleno de este pasado miércoles, en el mismo se han aprobado » por responsabilidad política», según los portavoces municipales, excepto Podemos, las modificaciones al Presupuesto General prorrogado de 2022, lo cual ha conllevado que los Presupuestos Participativos, dotados con un millón de euros, se hayan quedado fuera del mismo.

Tal decisión acarrea un grave problema para el asociacionismo vecinal y social cacereño, según señala Distrito Oeste en un comunicado, que muestra su disgusto ante tal decisión tan errónea como que el citado millón de euros se quede en las arcas municipales en vez de ser invertido en las necesidades que tiene la ciudad a través de los presupuestos participativos citados.

Todo ello, además de ser una equivocada decisión política, por supuesto no relacionada con la pretendida » responsabilidad política» sino a la falta de decisión y amplitud de miras a favor de la propia ciudad mediante la aplicación de tales presupuestos que redundarían en inversiones y acciones tan necesarias para el conjunto de la ciudad de Cáceres. El problema, según Distrito Oeste, radica en que se necesita un reglamento específico para que las asociaciones sepan a qué acogerse a la hora de solicitar las propuestas unitarias de cada colectivo que mejor que nadie conocen la problemática de cada barrio o cada actividad a realizar en beneficio de la ciudadanía cacereña, ya que la problemática y necesidades se viven » día a día» y no de comisión a comisión o de pleno a pleno. Si ya en el 2019, es decir, hace cuatro años, se pudieron «sacar adelante», » no nos explicamos el por qué en este año, cuando se dispone de 13 millones de euros, por muy bien que se pretendan aplicar para pagos de Tesorería, no se puede beneficiar a los cacereños a través de unos Presupuestos Participativos a los que ni se les da valor ni se tiene interés de que se apliquen adecuada, legal y socialmente.

Por ello, las asociaciones integrantes de Distrito Oeste, en una reciente reunión mantenida para tratar este asunto tan serio y grave, han decidido hacer pública su repulsa ante tal decisión municipal, reservándose las acciones a llevar a cabo al considerar de muy grave la situación en la que se queda el colectivo en general en la actualidad