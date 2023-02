El dueño de Atrio, dispuesto a negociar con los acusados por una botella

Este lunes 27 de febrero, ha comenzado el juicio del caso del robo de las 45 botellas de la bodega del triestrellado restaurante Atrio de Cáceres, con enorme expectación de curiosos y medios, más de una veintena acreditados.

Uno de los dos propietarios del establecimiento, José Polo, ha aseverado que el hurto de las 45 botellas fue por encargo y se ha ofrecido a negociar con los dos acusados, concretamente, por la Château d’Yquem del año 1806, que tiene un precio aproximado de 350.000 euros, por el valor sentimental e histórico que posee.

Esta sería la única botella por la que negociaría porque ya han recibido una indemnización de más de 700.000 euros por parte del seguro. Aun así, en el juicio ha especificado que lo llevaría a cabo con la entidad aseguradora, si es que se acaban recuperando las botellas. Por ahora, se desconoce su paradero.

No obstante, Polo no se ha mostrado completamente convencido en cuanto a la identificación de los dos acusados, recalcando que Dumitru «llevaba más pelo y estaba más gordo que ahora». «Yo solo los vi en la cena, me dijeron que se había registrado la señora y que estaba esperando a alguien para cenar», ha relatado.

Por lo que al robo se refiere, Polo cree que los ladrones trataron de abrir la bodega con una llave «antigua» de la habitación 106, aunque no tuvieron éxito. Según él, la habrían abierto con la llave maestra, que es la que tiene el trabajador de noche.

Los dos procesados, el varón rumano-neerlandés Constantin Dumitru y la que fuera miss mexicana Priscila Lara Guevara, han preferido no declarar ni ante la Fiscalía ni ante la acusación particular.

El juicio se reanudará el próximo miércoles, tras la sesión de este lunes en la que han estado citados 23 testigos. La Fiscalía ha pedido una pena de cuatro años y medio de cárcel para Dumitru y Guevara, a los que acusa de undelito de robo de objetos de gran valor con fuerza en establecimiento público.

Vía A3