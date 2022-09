Comparte en redes sociales

EL EXTREMADURA CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD INCORPORA A SU PLANTILLA AL COLOMBIANO MIGUEL ANGEL GÓMEZ SALAZAR

Una nueva incorporación, tras las renovaciones de jugadores de la temporada pasada, incrementa la plantilla del Extremadura Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

Se trata del colombiano Miguel Ángel Gómez Salazar. Miguel Ángel es un joven jugador de 23 años que conoce a la perfección la Superliga2 española ya que he ha desarrollado casi toda su carrera deportiva en el Club madriñelo Voley Playa. La pasada temporada jugó con los Canarios de Sayre realizando un excelente trabajo que no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico del Extremadura CCPH.

Miguel A. ocupa la posición de líbero y según el mismo comenta, la tranquilidad y capacidad de concentración son las mejores cualidades de su juego.

» Estoy encantado de haber fichado por el Extremadura CCPH. Siempre había escuchado muy buenas palabras y referencias de este equipo, así que no he dudado ni un instante en tomar la decisión de venir »

» Puedo ofrecer mucho trabajo. Mi reto personal es seguir aprendiendo y mejorando día a día. Espero poder cumplir todos los objetivos que nos marquen la directiva. Sé que este equipo deberá pelear por ocupar los puestos altos de la clasificación y eso me motiva mucho»

Desde el club se muestran muy contentos de poder haberse hecho con los servicios de un jugador como Miguel A. » A pesar de su juventud, Miguel nos dará mucha estabilidad tanto en defensa como en recepción. Estamos convencidos de que hará un trabajo extraordinario»

Con esta incorporación el equipo de Oscar Pulido va tomando forma y sigue trabajando en la contratación de otros jugadores que esperan puedan sumarse cuanto antes al equipo.