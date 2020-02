El Festival de Cine Español de Cáceres propone un sábado solidario con gastronomía, vinos y música  

A las 14.00, El Mirador de Galarza acogerá la jornada benéfica ‘PlatoDeCine’ para unos 100 comensales y reunirá a seis de las bodegas más relevantes de Extremadura. Seis grupos de música participarán en el concierto benéfico Sonora Original a partir de las 18.30 en la Sala Boogaloo a favor del Refugio de Animales San Jorge

El Festival de Cine Español de Cáceres propone un sábado solidario con gastronomía, vinos, cine y música. Dos actividades benéficas están programadas para mañana.

La primera será su Jornada de Turismo Gastronómico ‘PlatodeCine’, una de las formas más arraigadas en el Festival en su causa solidaria y que volverá a reunir a unas cien personas en el restaurante El Mirador de Galarza a partir de las 14.00 en torno a seis de las bodegas más relevantes de Extremadura, que presentarán sus últimos vinos, y un menú en el que se podrán degustar todas las denominaciones de origen de la región.

El precio-donativo del cubierto es de 50 euros. Con ellos, cada comensal contribuirá a la labor solidaria del festival, que este año se centrará en destinar sus beneficios al programa de Ayuda en Acción Nutriacción para implantar hábitos alimentarios saludables en familias con riesgos de exclusión social de Cáceres.

Música a favor del Refugio San Jorge

No es la única actividad del festival programada este sábado. A partir de las 18.30, los aficionados a la música actual están convocados al Concierto Solidario ‘Sonora Original’, una cita musical colectiva en la Sala Boogaloo, que repite por tercera vez su afán solidario con la muestra cinematográfica. Participarán seis grupos: : Capitán Farrell, José A Secas & Los Eclécticos, Too Earlys For Groups, SQS, Atlántida y Smile. El donativo es de 5 euros y la recaudación se destinará al Refugio de Animales San Jorge.