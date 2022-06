El grupo municipal Unidas Podemos reitera su rechazo frontal a la mina de Valdeflores

Comparte en redes sociales

Ante las últimas informaciones recogidas por distintos medios de comunicación y las declaraciones efectuadas desde el equipo de Gobierno, el grupo municipal Unidas Podemos por Cáceres reitera su rechazo frontal a la apertura de una mina subterránea en Valdeflores para la extracción de litio.

Según declara la portavoz del grupo municipal, Consuelo López, “el proyecto no aporta cambios sustanciales y los perjuicios económicos superan ampliamente sus inciertos beneficios, y desde el punto de vista medioambiental, la explotación es inconcebible. No estamos dispuestos a hipotecar el desarrollo de la ciudad destruyendo nuestros recursos medioambientales para enriquecer a una multinacional australiana”.

“La estrategia empresarial de ENE (Extremadura New Energies) nos tiene hablando de un proyecto que a día de hoy no es otra cosa que propaganda, sin ningún contenido, que probablemente responde a intereses espurios que se dirimen en la bolsa de Australia, sede Infinity Lithium, empresa matriz. Sin embargo, ante los supuestos cambios de postura del equipo municipal, nos vemos obligados a reiterar nuestro rechazo frontal a la instalación de empresas extractivas en el término municipal cacereño”.

Muchos son los motivos sobre los que sustentamos nuestra oposición frontal, señala, “pero entre todos ellos siempre me gusta destacar que no estamos solos sino que apoyamos y compartimos el sentir de nuestros vecinos y vecinas organizados a través de la plataforma ciudadana Salvemos la montaña”.

Si bien la creación de una gigafactoría en Navalmoral “es una gran noticia para la provincia y la región, no lo es para la ciudad de Cáceres ya que la creación de empleo no quedará en nuestra ciudad sino que se irá a 124 kilómetros de distancia. No es falta de solidaridad, simplemente no estamos dispuestos a sacrificar nuestra ciudad para que Tesla fabrique vehículos de alta gama para satisfacer el capricho insostenible de un modelo que está devorando nuestro planeta para el beneficio de las élites extractivas, nunca mejor dicho”.

Los motivos sobre los que basa Unidas Podemos su oposición frontal a la mina de Valdeflores son de carácter social, económico y medioambiental ya que “va en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, reitero, del sentir común de la ciudad”. El pasado día 31, la portavoz de la formación se sumó a la concentración convocada por la Plataforma Salvemos la Montaña frente a las puertas de la Cámara de Comercio, donde la empresa promotora, ENE, impartía una conferencia para explicar su nuevo proyecto que modifica la superficie donde se realizarán las labores extractivas, pasando de suelo a subsuelo. A la convocatoria asistieron cerca de 300 personas que reiteraron su rechazo frontal a la mina y su lucha ciudadana por defender la calidad medioambiental de terrenos y aguas.