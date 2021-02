El Grupo Socialista extremeño reclama que se protejan los productos extremeños ante el etiquetado nutricional

Comparte en redes sociales













El PSOE también registra en la Asamblea una propuesta para que se cree la Especialidad de Medicina Urgencias y Emergencias.

El Grupo Socialista ha registrado hoy en la Asamblea de Extremadura dos propuestas de pronunciamiento para su debate. En la primera solicitan que los productos extremeños de denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y considerados artesanales estén exentos del etiquetado nutricional que quiere imponer la Unión Europea. En la segunda piden que se inste al Gobierno de España a crear la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Con respecto a la primera iniciativa, el portavoz de Agricultura del Grupo Socialista, Eduardo Béjar, ha afirmado que es necesario proteger a los productos extremeños del etiquetado nutricional europeo. Ha afirmado que “los productos de las DO, IGP o los artesanales son ejemplo de producciones de calidad, son una seña de identidad de nuestra región, fruto de un trabajo esmerado, delicado y profesional de nuestros agricultores y ganaderos que debemos proteger”. Para los socialistas, el nuevo etiquetado no puede obviar cuestiones como la dieta mediterránea o las normas de calidad que ya rigen en las DO e IGP, en especial en productos cárnicos como el jamón con denominación de origen protegida.

Según Béjar, “estos productos extremeños deben estar excluidos de este etiquetado ya que, por sí mismos, son productos que no necesitan esta catalogación por su propia elaboración y control de calidad”. El diputado socialista ha enviado un mensaje de tranquilidad al sector productor, “sabemos de su profesionalidad, ellos son nuestra mejor etiqueta, su esmero y dedicación son nuestro aval y, por ello, exigimos al Gobierno de España y a la Unión Europa que no se les obligue a etiquetar sus productos con estas normas”.

Por otro lado, en otra propuesta de pronunciamiento, el Grupo Socialista reclama la creación de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Catalina Paredes, portavoz socialista de Sanidad, ha afirmado que con esta iniciativa “se atiende una demanda de los profesionales de hace años y, además, en estos tiempos de pandemia se quiere hacer un reconocimiento expreso y con hechos del excelente trabajo que están realizando en los servicios de urgencias y emergencias”. De hecho, Paredes ha recordado que el papel de estos profesionales ha sido más destacado a causa de la pandemia que sufrimos y que, casi el 60% de los pacientes acceden al servicio sanitario a través de urgencias.

Catalina Paredes ha explicado que “es una especialidad oportuna, necesaria y conveniente, lo debemos hacer para reconocer la profesionalidad de estas personas y su dedicación de servicio público en estos últimos meses tan complicados de lucha contra el virus”.