El II Carnaval Inclusivo Intergeneracional de COCEMFE está preparado para salir a la calle este viernes

Julián Álvarez: “Lo más importante es participar en la sociedad igual que los demás. Eso es lo que luchamos y defendemos desde COCEMFE”

El II Carnaval Inclusivo Intergeneracional de COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) ya está casi listo para demostrar un año más que todos podemos disfrutar y aprovechar este evento anual. La segunda edición de la actividad, se celebra este viernes 21 en Cáceres y se espera la participación de 350 personas además de los voluntarios y trabajadores sociales de las distintas organizaciones. “Nuestros usuarios necesitan a alguien que les ayude y apoye para facilitarles su día a día”, explica Julián Álvarez, gerente del Centro.

El carnaval de COCEMFE es una actividad que tiene como objetivos promover la igualdad y sensibilizar a la ciudadanía. “No hablamos de inclusión, sino de convivencia”, indica Toni Vigara, el educador social del Centro. El viernes a las 11:30 los participantes y acompañantes de las organizaciones comenzarán el recorrido con chirigotas y comparsas a lo largo de toda la Avenida Pierre de Coubertin, y terminarán el evento en las pistas de fútbol situadas a pocos metros del centro.

Los usuarios de COCEMFE llevan trabajando días en la elaboración de sus disfraces, algunos pueden hacerlo de manera autónoma, según explica Julián, y otros precisan de la ayuda de los técnicos y voluntarios que trabajan aquí. “Este año nos disfrazamos de países de la Unión Europea, cada una de las cuatro aulas de uno distinto: Irlanda, Reino Unido, Países Bajos y Grecia”, añade el educador. Fabiola Jiménez, trabajadora del centro, señala que los usuarios del aula 1 irán vestidos de molinos, quesos y tulipanes haciendo referencia a los Países Bajos; el aula 2 simulará la cultura griega, el aula 3 vestirá el traje de la policía inglesa y el 4 mostrará la cerveza en sus vestidos por ser la bebida típica de Irlanda. Fabiola y Pepi Fabre, trabajadora también en COCEMFE, han querido mostrar algunos de los disfraces que ya tienen terminados.

Esta segunda edición se incluye de nuevo en el Proyecto Red de Capacidades de la Confederación que lleva en marcha desde 2013. Se trata de un programa financiado por la Fundación ONCE y SEPAD (Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia), que según explica Toni, proporciona actividades representadas a nivel local como: talleres de ‘Cambia el chip’; el ‘Otoño cultural’ conocido en toda la ciudad y que ofrece espectáculos de humor, conciertos, obras de teatro, bailes y jornadas de convivencia;, eventos deportivos como el baloncesto en silla de ruedas o la petanca adaptada; o la elaboración durante todo el año de los belenes navideños en los que participan desde hace dos años y en los que han obtenido el primer premio en la sección colectivo. “Tener discapacidad no quiere decir que no estés en la sociedad”, aclara el gerente.

“Si seguimos creciendo vamos a necesitar más seguridad y un espacio más amplio”, asegura Vigara, que añade además que este carnaval será una buena manera de seguir demostrando las capacidades de sus participantes y “es otra forma de sensibilizar”, ya que “cuando íbamos al principio al cine no estaba adaptado a nuestras condiciones físicas pero con el tiempo esto mejoró, se dieron cuenta de que era necesario un cambio”, confiesa Toni.

El evento, organizado por COCEMFE con la colaboración del Colegio María Auxiliadora, ASPAINCA (Asociación de Padres para la Integración de Cáceres) y Geryvida (Centro de Día y de Mayores de Cáceres), está financiado por la Fundación ONCE y SEPAD. Entre estas dos últimas entidades más COCEMFE, han aportado a esta actividad un presupuesto que alcanza casi los 40.000€.

De este modo, el II Carnaval Inclusivo Intergeneracional unirá a personas de todas las edades y condiciones físicas a esta cita cultural en Cáceres para demostrar nuevamente, que todos somos iguales.